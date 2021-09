Des d’abans de la declaració unilateral d’independència (DUI), l’octubre de 2017, l’entorn de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hauria mantingut contactes amb personalitats russes, algunes properes al Kremlin, per intentar estrènyer llaços amb aquest país i aconseguir el suport a la independència de Cataluny, segons la Guàrdia Civil.

El cos armat revela ara, en un recent informe lliurat al jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el cas Voloh de suposat finançament del procés, que el cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, va establir una estreta relació l’any passat amb l’empresari Alexander Dmitrenko, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos, acusació que ell rebutja. «Jo no sóc cap espia», assegura Dmitrenko. Un advocat que l’ha assessorat destaca: «No té ni antecedents penals».

Al telèfon mòbil d’Alay, que va ser detingut l’octubre de 2020 en l’operació Voloh, s’han trobat converses entre Alay i Dmitrenko, que el jutge investiga, sobre un negoci de venda de gas o petroli d’una empresa russa a una altra xinesa (amb seu a Hong Kong) i les maniobres perquè aquest empresari rus fos nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​en l’etapa de Joan Canadell, actual diputat de Junts per Catalunya.

En els missatges es revela que va mantenir una reunió amb el mateix Puigdemont a Ginebra, segons l’informe a què ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que Regió, i la investigació internacional realitzada conjuntament amb l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i Bellingcat.

Els investigadors destaquen que Dmitrenko «s’ha integrat en el cercle de Carles Puigdemont». Alay va arribar a comentar a Canadell que la seva «feina amb el tema energètic rus és estratègica».

La petició de nacionalitat espanyola per part de Dmitrenko es va formular fa tres anys i el Ministeri de Justícia la hi va denegar perquè, segons un informe preceptiu, «es té coneixement provat» del seu «treball conscient» per «als serveis d’intel·ligència russos, dels que rep missions». La resolució afegeix que «s’han detectat contactes d’aquest individu amb alguns dels principals líders del crim organitzat transnacional d’origen rus, per als quals també realitzen diferents tasques».

L’empresari rus nega aquestes acusacions i ha presentat un recurs contra aquesta decisió. Dmitrenko creu que pot haver-hi un malentès amb una col·laboració que va realitzar amb la fiscalia del seu país per un tema d’Hisenda. En aquests tràmits va participar una persona que es va identificar, segons la seva versió, com a membre del Servei Federal de Seguretat Rus.