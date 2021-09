Una jutge de Barcelona ha revocat l’autorització que va acordar la seva substituta perquè un hospital català tractés amb ozonoteràpia un pacient greu de covid, en concloure que el desig de la seva família d’aplicar una teràpia no autoritzada i d’eficàcia no provada no pot sobreposar-se als interessos generals.

Així ho ha acordat en un acte la titular del jutjat del contenciós administratiu nombre 6 de Barcelona, Ibone Liz, que revoca la decisió de la seva substituta, que el passat 25 d’agost va autoritzar de forma cautelaríssima aquest tractament amb ozonoteràpia per les «circumstàncies excepcionals d’urgència», ja que va entendre que la vida del pacient corria perill i que aquesta via havia donat «bons resultats» en hospitals d’Espanya i d’altres països.

La jutge titular ha revocat ara aquesta autorització, que queda sense efecte, en ressaltar que tota la documentació mèdica aportada a la causa apunta que no existeix evidència científica que el tractament amb ozonoteràpia pugui aportar beneficis per a la curació del pacient i que l’interès de la família no pot prevaler enfront de l’interès públic de garantir una atenció conforme als protocols establerts.

En aquest cas, segons la jutge, «ha de prevaler el procés assistencial legalment previst i ofert als pacients que es troben en aquesta situació conforme als protocols d’actuació establerts, sobre el particular desig dels familiars d’aplicar una teràpia no autoritzada l’eficàcia de la qual i seguretat no ha estat científicament avalada, desig comprensible però que no pot sobreposar-se als interessos generals».