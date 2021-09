El projecte per ampliar l'aeroport del Prat que debatrà el Consell de Ministres abans que acabi el mes finalment preveu envair l'espai natural de la Ricarda. Segons el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026, al qual ha tingut accés l'ACN, la intenció d'Aena és ampliar el camp de vol de l'aeroport cap a la zona est "afectant zones de la Xarxa Natura 2000" i assenyala que caldrà establir les compensacions corresponents. L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha assegurat que el DORA evidencia que la Generalitat "ha mentit" quan ha dit que no es malmetria la Ricarda amb l'ampliació de l'aeroport i ha augurat que la Comissió Europea no avalarà la construcció sobre un espai natural.

La proposta del DORA 2022-2026, que s'ha exposat aquest divendres durant la reunió del Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya, assenyala l'ampliació de l'aeroport del Prat com a inversió "estratègica" d'Aena i preveu que estigui enllestida el 2030. Segons la planificació del gestor aeroportuari, el 2029 estaria feta l'expansió dels camps de vol, mentre que un any després culminaria l'ampliació de la T1 i la construcció de la nova terminal, coneguda com a terminal satèl·lit.

Pel que fa a l'extensió de la tercera pista, el document que es preveu que aprovi el Consell de Ministres aquest setembre justifica les obres per poder ampliar l'operativa de l'aeroport i diu que caldrà construir sobre l'estany de la Ricarda. "L'ampliació del camp de vols (...) afectaria zones de la Xarxa Natura 2000, de manera que es precisa la inclusió de les actuacions corresponents a les mesures compensatòries i dels terrenys que fos necessari adquirir", recull textualment el DORA, sense entrar al detall de quines serien aquestes compensacions.

En el cas de l'ampliació de la T1 i la construcció de la nova terminal, el DORA ho vincula a l'ampliació de l'operativa de l'aeroport que s'espera aconseguir quan la tercera pista sigui més gran. Així, Aena preveu construir enllaços subterranis amb la nova terminal, on es centralitzarien els vols internacionals i domèstics per potenciar el Prat com a 'hub'. Aquesta nova terminal tindrà 135.000 m2 distribuïts en quatre plantes. Pel que fa a la T1, es preveu una reconfiguració general que afectaria les zones de facturació, d'embarcament i d'arribades.

En total, per als propers quatre anys Aena preveu destinar a les obres del Prat una inversió inicial de gairebé 365 MEUR, mentre que avança –sense detalls- que la inversió global fins enllestir les obres el 2030 arribarà a ser de 1.704 milions.

L'alcalde del Prat acusa el Govern de "mentir"

La presentació del DORA als principals actors aeroportuaris catalans ha enutjat l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ha lamentat que el document deixi per escrit que caldrà envair la Ricarda "de forma clara i evident". Mijoler ha carregat durament contra el govern de la Generalitat, tot retraient-los que a principis d'agost justifiquessin l'acord amb l'Estat per ampliar l'aeroport assegurant que l'espai natural quedaria al marge de les obres.

"Algú menteix. O ho fa el president de la Generalitat quan diu que l'ampliació es faria sense afectació a les zones naturals, o bé ho fa Puigneró", ha etzibat l'alcalde en una roda de premsa telemàtica aquest divendres al migdia. Mijoler ha criticat les reunions celebrades aquest estiu proposades pel Govern per aconseguir un consens, tot assegurant que "no van servir de res".

Al mateix temps, l'alcalde ha destacat que la planificació d'Aena garanteix una inversió inicial fins el 2026 de 365 MEUR, "i no de 1.700 milions", i ha remarcat que els diners els posarà Aena, "i no l'estat espanyol". Mijoler ha volgut rebatre així la Generalitat, que a principis d'agost va justificar l'acord amb l'estat espanyol per la transcendència que tindria una inversió pública d'aquesta magnitud. "La inversió serà per part d'una empresa publico-privada que, si no pot assumir-ho amb fons propis, anirà a buscar deute dels grans bancs", ha avisat el batlle.

Per la seva part, des d'Aena, fonts de la companyia han assegurat que els detalls del document on es concreta l'expansió de l'aeroport es coneixien "abastament" per part del Govern i que, de fet, estan recollits en l'acord entre l'Estat i la Generalitat per a l'ampliació de la infraestructura.

Pendent del Consell de Ministres i la CE

Amb el compte enrere activat per a què el DORA arribi al Consell de Ministres, Mijoler (d'El Prat en Comú) ha assegurat que el grup d'Unides Podem al Congrés mantindrà l'oposició a l'ampliació, i ha confiat que els membres del seu partit a l'executiu de Pedro Sánchez també ho faran. "Si en algun moment el meu partit és responsable d'una presa de decisió que afecta el meu territori, ho denunciaré i ho portaré fins a les últimes conseqüències", ha avisat.

Mentrestant, l'alcalde ha avançat que l'Ajuntament del Prat disposa ara de deu dies per presentar al·legacions al DORA, una possibilitat que ha dit que analitzaran els serveis jurídics del consistori. En paral·lel, ha reclamat que el document s'exposi públicament per a què tots els agents afectats per l'expansió de l'aeroport hi puguin dir la seva abans que ho aprovi l'executiu de Pedro Sánchez.

Tot i el malestar manifestat aquest divendres, l'alcalde també ha assegurat que la planificació d'inversions a l'aeroport "és fum" i s'ha mostrat "absolutament" convençut que la Comissió Europea aturarà el projecte d'Aena. Creu que no hi donarà el seu aval tant per l'afectació que suposa a la Ricarda com per l'augment de contaminació que comportaria incrementar el trànsit aeri: "Ningú pot ser tant il·lús de pensar que Europa ho permetrà".

Per aquest motiu, l'alcalde ha asseverat que no es "rendeix" i ha donat per fet que "queda molt marge per lluitar" i aturar l'ampliació. "Anirem fins a les últimes conseqüències amb tota la pressió legal i política que puguem fer", ha afirmat.