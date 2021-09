Salut reprendrà a partir de dilluns i de forma progressiva les proves als contactes estrets d'una persona amb covid. En la població general, les persones amb la pauta completa de vacunació s'hauran de fer una PCR entre els dies 4 i 6 -preferentment el 4- del contacte i es manté la directriu que no cal que facin quarantena. Les persones no vacunades o amb la pauta incompleta també es faran una PCR entre els dies 4 i 6 i hauran de fer quarantena de 10 dies. En l'entorn escolar, les persones amb pauta completa es faran un test d'antígens amb automostra supervisada a la farmàcia entre els dies 0 i 1 de detectar-se el cas. En les no vacunades, se seguirà la mateixa pauta que la població general: PCR entre els dies 4 i 6 i quarantena 10 dies.

Les proves diagnòstiques de la covid-19 als contactes estrets que no tenien símptomes de la malaltia es van deixar de fer el juliol pel gran volum de feina de la cinquena onada que va recaure sobre l'atenció primària.