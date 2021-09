Quan al primer ministre britànic li comuniquin per telèfon que «el pont de Londres ha caigut» sabrà que la reina Isabel II ha mort i s’iniciarà llavors l’operació London Bridge, un complex protocol els detalls del qual han sigut revelats aquest divendres pel digital ‘Politico’.

El ‘dia D’ –com s’ha denominat el dia de la mort de la reina– començarà amb una cascada de trucades i correus electrònics a funcionaris i ministres de rellevància, l’esborrany dels quals ja està escrit. «Estimats companys, és amb tristesa que els escric per informar-los de la mort de Sa Majestat la Reina», escriurà el secretari del gabinet (el funcionari de més rang al Regne Unit) als ministres.

Després de clicar a ‘enviar’, totes les banderes de Whitehall –la zona parlamentària– hauran de baixar a mig pal en 10 minuts, una cosa que Downing Street va qualificar en el seu moment d’«impossible» sense l’ajuda d’un contractista extern, una cosa que exposaria el primer ministre a la «ira pública».

‘Politico’ recalca que la monarca, de 95 anys, té «bona salut» i que «res suggereix» que aquests plans, als quals ha tingut accés ara, «hagin sigut revisats amb cap urgència».

Els ciutadans britànics coneixeran la notícia a través d’una «notificació oficial» emesa per la Casa Reial. El primer ministre serà el primer membre del Govern a fer una declaració i la resta de membres de l’Executiu no podran pronunciar-s’hi fins aleshores.

D’altra banda, el Parlament britànic, així com les cambres autònomes d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord cessaran la seva activitat; s’anunciarà un minut de silenci a escala nacional i el Ministeri de Defensa dispararà salves des de diverses ubicacions.

Protocol per a les xarxes socials

L’operació London Bridge també inclou un protocol exclusiu per a xarxes socials, amb la prohibició de retuits en comptes oficials i contingut no urgent. El negre banyarà els perfils socials del Govern, així com la pàgina web oficial de la família reial.

Sens dubte, el ‘dia D’ serà una jornada frenètica per al primer ministre, ja que tindrà una audiència amb el nou rei, Carles, i acudirà al servei commemoratiu que la Catedral de Sant Pau acollirà en honor a la reina, una cerimònia de caràcter íntim i «espontani».

Els plans per al funeral

El protocol contempla diferents alternatives, depenent del lloc de mort de la sobirana. Si mor a la seva residència de Sandringham (est d’Anglaterra) el seu taüt arribarà en un tren i serà rebut pel primer ministre a l’estació londinenca de Saint Pancras.

En cas de fer-ho a Balmoral (Escòcia), s’activarà l’operació Unicorn que la portarà també en tren a Londres, si és possible. I, si no, l’operació Overstudy, que traslladarà el fèretre en avió.

El príncep de Gal·les, primer en la successió al tron, es dirigirà a la nació a les 18.00 hores, i serà proclamat sobirà a les 10 del matí de l’endemà de la mort (‘D+1’). A més, en els dies previs al funeral realitzarà una gira per tot el Regne Unit, començant a Escòcia i finalitzant a Gal·les.

El segon dia de dol, el fèretre amb la reina tornarà al palau de Buckingham, i en el cinquè anirà en processó fins al palau de Westminster. Allà es mantindrà fins al vuitè en una caixa elevada i oberta al públic durant 23 hores al dia.

El dia ‘D+10’ –jornada en què es farà el funeral d’Estat– es declararà festiu. L’acte es portarà a terme a l’Abadia de Westminster i la monarca serà enterrada a la Capella Commemorativa del rei Jordi VI del Castell de Windsor, al costat del seu marit, el recentment mort duc d’Edimburg.