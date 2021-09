El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat reobrir l’oci nocturn a Catalunya perquè la patronal del sector no ha aportat cap prova que les mesures de control d’accés a recintes tancats tinguin la mateixa «eficàcia» que el seu tancament per contenir brots de coronavirus.

Així ho ha acordat la secció tercera de la sala contenciosa administrativa de l’alt tribunal català en una interlocutòria en què rebutja el recurs de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i avala les mesures acordades per la Generalitat, que es van prorrogar el 19 d’agost, per mantenir tancat l’espai interior dels locals d’oci nocturn i limitar l’horari de la restauració fins a les 00.30 hores.

El TSJC retreu a la Fecasarm que pretengui suspendre aquestes restriccions contra el coronavirus i substituir-les per altres mesures sense aportar proves del perjudici econòmic que causen al sector i conclou que no s’ha acreditat una «eficàcia similar» per al control de la pandèmia i contenir brots epidèmics entre la restricció de l’activitat en espais tancats d’oci nocturn i la seva obertura amb control d’accés, com va plantejar la patronal.

Fecasarm va demanar al TSJC que suspengués cautelarment les restriccions de la Generalitat i que es permetés que les activitats recreatives musicals a l’aire lliure poguessin obrir almenys fins a les 03.30 hores, amb més de 30 minuts per al seu desallotjament, la restauració fins a la una de la matinada -amb mitja hora de marge- i reobrir les discoteques en espais tancats per a persones que hagin superat un test les 24 o 48 hores prèvies, amb pauta completa de vacunació o que hagin passat la malaltia entre els tres i sis mesos previs. Sobre els espais tancats en discoteques, la sala insisteix que no és possible accedir a la mesura que planteja la Fecasarm perquè, entre d’altres, la patronal no ha aportat cap informe pericial que avali les seves pretensions i serveixi per «desacreditar» els arguments esgrimits per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Per aquest motiu, considera que no es pot considerar acreditada una «eficàcia similar de control de la pandèmia» entre la restricció de l’activitat en espais tancats i la seva obertura amb les mesures que planteja Fecasarm, ja que a més no s’han demostrat amb informes els resultats de les proves pilot que s’han fet fins al moment. Un dels arguments que va esgrimir Fecasarm en el seu recurs va ser que les mesures de la Generalitat causen «greus perjudicis econòmics» per al sector, que ja porta més de 17 mesos amb restriccions d’activitat per la pandèmia.

«Com sorprenentment s’ha convertit en pràctica habitual en els recursos contra les mesures de salut pública per a la contenció de la covid-19, l’actora (Fecasarm) pretén suspendre les mesures adoptades per l’autoritat sanitària per contenir el brot pandèmic i/o substituir-les per altres sense aportar cap prova sobre la realitat i entitat dels perjudicis que al·lega, la invocació genèrica dels quals no és suficient per accedir a la suspensió cautelar», ressalta la sala. En aquest sentit, subratlla que «el dret a la vida, primer i principal dret de les persones, base i pressupost inexcusable de qualsevol altre, així com el concurrent dret a la protecció de la salut, s’han vist greument afectats durant la pandèmia, i seguien estant-ho» quan la Generalitat va demanar prorrogar aquestes restriccions, el passat 17 d’agost.

A més, ressalta que la decisió del TSJC de no avalar que la Generalitat mantingués de forma generalitzada el toc de queda entre la una i les sis de la matinada, un dels arguments que va invocar Fecasarm en el seu recurs, «no pot estendre’s» a les restriccions horàries i en espais tancats de restauració i oci nocturn «per la falta de similitud del contingut i l’abast d’aquestes mesures i d’afectació de drets per les unes i les altres».