El Govern ha traslladat aquest dissabte un missatge "compartit" que no s'avalarà cap proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat que "destrossi" la llacuna de la Ricarda. "La protecció mediambiental és la línia vermella", ha assegurat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Així mateix, Plaja ha remarcat que la reforma de l'aeroport s'haurà de fer en els termes i les condicions que es pactin en el pla director. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir aquest divendres explicacions i la rectificació del projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat. El president va advertir que la proposta no reflectia el consens del Govern, perquè malmet l'espai protegit.

El projecte per ampliar l'aeroport del Prat que debatrà el Consell de Ministres abans que acabi el mes preveu envair l'espai natural de la Ricarda. Segons el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026, al qual va tenir accés l'ACN, la intenció d'Aena és ampliar el camp de vol cap a la zona est "afectant zones de la Xarxa Natura 2000" i assenyala que caldrà establir les compensacions corresponents.