Els hospitals catalans van aconseguir ahir baixar dels mil ingressats de covid per primera vegada des de l’11 de juliol i tots els indicadors segueixen millorant, la qual cosa indica que aquesta cinquena onada ja arriba al seu final, però en canvi la vacunació encara no ha agafat impuls després del fre d’agost.

El Departament de Salut s’ha fixat com a objectiu rellançar la vacunació aquest mes de setembre per recuperar el ritme de 500.000 dosis setmanals previ a l’estiu, però els punts d’immunització segueixen registrant poca afluència.

Dijous passat només es van punxar 15.734 injeccions i el Departament de Salut té a la nevera entorn del 15% de les dosis rebudes, que suposen 1,7 milions de vacunes.

El ritme és desigual entre els grups d’edat, ja que en els últimes setmanes, i a 10 dies de l’inici del curs, han crescut substancialment els vacunats entre els 16 i els 19 anys, amb cobertures del 70,5% amb primera dosi i del 59,5% amb pauta completa. Aquest grup ja supera a la franja de 20 a 34 anys, la que més preocupa a Salut perquè va començar a vacunar-se abans però està una mica estancada, amb un 62,1% en primera injecció i 54,5% amb la pauta completa.

En general, les dones es vacunen més que els homes a Catalunya, ja que el 77,7% d’elles ha completat la pauta enfront del 74,1% d’ells, unes diferències que són manifestes entre els grups d’edat més joves i que es van reduint conforme avança l’edat.

El Departament de Salut segueix desplegant centres d’immunització i estratègies de captació per vacunar al màxim de persones possibles i, a més, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha anunciat que tindrà un punt de vacunació sense cita prèvia a partir del proper 8 de setembre

La vacunació és clau per encarar millor els eventuals rebrots de la tardor, una vegada la cinquena ona ja s’apropa al seu final, amb tots els indicadors a la baixa i recuperant xifres de l’inici de l’estiu.

Els hospitals encara estan plens, però per primera vegada des de l’11 de juliol ahir havien baixat dels mil ingressats: en la jornada d’ahir hi havia 986 pacients hospitalitzats per covid, 30 menys que el dia anterior, dels quals 336 estaven a l’UCI, quinze menys que la vigília.

La mortalitat seguia ahir sent alta, amb 67 morts notificats en les 24 hores precedents, la majoria corresponents a dies anteriors que encara no havien estat comunicats, especialment del dia 28 d’agost, quan va haver-hi un repunt amb 28 morts en una sola jornada.

En els últims set dies hi ha hagut 92 defuncions per covid, una mitjana de 13 òbits diaris per la malaltia, la meitat que fa dues setmanes i el nombre més baix des del 14 de juliol.

La positivitat -el percentatge de proves amb resultat positiu- ja s’ha situat en el 4,7%, segons les dades fetes públiques ahir, ja per sota del 5%, que és el percentatge que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d’antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) segueix baixant i en la jornada d’ahir es van registrar 75 casos en aquest índex, al mateix temps que es diagnostiquen de mitjana uns 840 positius diaris.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, era ahir de 137 punts, deu menys que en la jornada de dijous, però encara per sobre del llindar de 100 que indica un nivell de risc alt segons els estàndards sanitaris.