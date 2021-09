El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dissabte que la setmana que ve anunciarà els membres que formaran el grup de l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació. Així ho ha avançat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, que ha confirmat que un dels qui hi participarà serà l'exdiputat de la CUP David Fernández. Plaja ha explicat que també explicaran "la forma" que tindrà aquest grup que ha de servir com un espai "d'entesa" i que doni a l'executiu "l'energia necessària per tirar endavant la negociació més difícil que ha afrontat mai el Govern de Catalunya". Plaja ha deixat clar que els membres que s'anunciïn no vol dir que siguin els representants a la taula de diàleg.

La portaveu ha explicat que hi porten treballant tot l'estiu i diu que és un dels pactes nacionals que es volen tirar endavant, juntament amb el de la indústria, el de la transició ecològica i el de la llengua. Plaja ha reivindicat la feina que està fent el Govern i diu que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha transmès a la resta de consellers la necessitat de buscar una "nova forma de treballar". "S'han de prendre decisions de manera més coordinada i cooperativa i trencant els compartiments estancs a dins dels departaments", ha remarcat Plaja.La portaveu ha assenyalat que l'executiu "no ve a administrar només, sinó també a sacsejar i transformar el país". "Tenim urgències a tractar i aquest Govern hi treballarà", ha conclòs. Aquests han estat alguns dels temes que s'han posat a sobre la taula en la reunió de treball que està fent l'executiu de Pere Aragonès a la Vall d'en Bas on, a més del president i el vicepresident, hi assisteixen els consellers i els directors generals dels departaments.