Una recerca estatunidenca no va trobar «efectes greus per a la salut que poguessin relacionar-se» amb les vacunes d’ARN missatger contra la covid-19, després d’analitzar dades de 6,2 milions de vacunats durant dos anys.

L’estudi que publica Jama suposa els primers resultats exhaustius del programa estatunidenc sobre seguretat de vacunes Vaccien Safety Datalink (VSD) sobre els preparats de Pfizer i Moderna. «Aquests resultats de la nostra vigilància de la seguretat són tranquil·litzadors», va dir l’autora principal, Nicola Klein, directora del Centre d’Estudis de Vacunes de Kaiser Permanent.

Les anàlisis van comparar els incidents de salut específics durant les primeres tres setmanes després de la inoculació amb altres similars entre les 3 a 6 setmanes després de la burxada.

El disseny volia comparar pacients el més semblants possible entre si per a reduir el nombre de factors que podrien complicar els resultats i es va afegir un grup de comparació de no vacunats en una anàlisi complementària, explica en un comunicat la mútua Kaiser Permanent.

Els investigadors van examinar 23 possibles efectes que incloïen trastorns neurològics com a encefalitis, mielitis i síndrome de Guillain-*Barré; problemes cardiovasculars com a infart agut, ictus i embòlia pulmonar; i altres com a paràlisi de Bell o síndrome inflamatòria multisistèmica.

Després d’analitzar les històries clíniques dels pacients i avaluar si el problema va començar abans o després de la vacunació, es va aplicar una anàlisi estadística per a determinar si el nombre d’incidents superava un determinat llindar o «senyal». La conclusió va ser que «cap dels resultats sanitaris objectiu aconseguia el senyal», encara que en alguns casos eren menys precisos a causa del reduït nombre de casos. Els autors van destacar les seves troballes sobre els casos de miocarditis i pericarditis confirmats entre individus joves.