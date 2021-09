Centenars de persones han omplert aquest dissabte el passeig de Lluís Companys de Barcelona per celebrar el Pride!, l'esdeveniment festiu i reivindicatiu dels drets LGTBIQ+ que se celebra al voltant del 28 de juny, Dia de l'Orgull, però que aquest any s'ha endarrerit el setembre per la pandèmia i igualment s'ha intentat adaptar a les normes de la covid-19. Així, els organitzadors havien canviat la tradicional manifestació per una concentració, que ha acabat sent una congregació multitudinària. "El Pride! segueix sent la festa major de la diversitat. La gent té moltes ganes de sortir i reivindicar els seus drets, que són drets humans", ha dit Maria Giralt, de l'organització. El missatge central d'enguany ha estat contra l'estigma del VIH.

Unes 5.500 persones s'han congregat al passeig de Lluís Companys, segons dades facilitades per la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Durant el dia s'havien programat diverses activitats, com la mostra d'entitats, i a les 7 hi havia prevista una concentració, que ha acabat sent una congregació multitudinària i molt festiva, amb una actuació de dj, i amb molt poques distàncies físiques.

El Pride! Barcelona d'enguany s'ha centrat en l'estigma i la discriminació que pateixen les persones amb VIH i que és una forma de LGTBIfòbia, ha recalcat Giralt, directora de l'àrea social de Pride Barcelona. "La serofòbia, la discriminació per motius d'estatus serològic positiu, és una realitat", han afirmat els organitzadors en el manifest.

Les entitats que han promogut el manifest demanen que es "destinin els recursos suficients" per incrementar el nombre de proves de VIH; ampliar l'abast del cribratge i tractament d'altres malalties de transmissió sexual (ITS) i, especialment, per a la logística de la dispensació, seguiment i controls mèdics que exigeixen els protocols de la PrEP -la pastilla preventiva del VIH, l'anomenada profilaxi preexposició-. També han reclamat que es destinin els recursos adequats per implementar les mesures del Pacte social contra l'estigma i la discriminació de les persones amb VIH.

Un altre dels missatges en què han incidit en el manifest és que les persones amb VIH que es troben en tractament i que tenen una càrrega viral indetectable durant més de sis mesos no transmeten el VIH.

En declaracions als mitjans, Giralt ha demanat a tota la societat defensar els drets de les persones LGTBIQ+, perquè són drets humans, sobretot davant els discursos populistes i de l'extrema dreta i l'augment de les agressions. La directora de l'àrea social ha assenyalat que cada vegada hi ha més mecanismes per denunciar els atacs contra les persones LGTBIQ+.