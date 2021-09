L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va denunciar ahir una «guerra bruta de l’Estat espanyol» per intentar relacionar-lo a ell i a l’independentisme amb una presumpta estratègia de Rússia per «desestabilitzar» Europa.

Així va reaccionar en un comunicat l’oficina de l’expresident després que el diari The New York Times publiqués una investigació en la qual s’assenyala que un col·laborador de Puigdemont va buscar el suport de Rússia per aconseguir la independència de Catalunya.

El Times cita com a fonts un informe europeu d’intel·ligència corroborat per funcionaris espanyols, expedients de dues investigacions realitzades per jutges a Barcelona i Madrid, entrevistes a polítics i activistes independentistes a Catalunya, i funcionaris de seguretat a l’Estat espanyol i l’estranger. El diari assenyala que l’historiador i cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, es va reunir a Moscou amb funcionaris russos, exagents d’intel·ligència i el net d’un espia del KGB amb l’objectiu de «garantir l’ajuda russa». El reportatge no aclareix quin tipus d’ajuda hauria donat el Kremlin al moviment independentista ni si li va brindar algun suport, però apunta que després dels viatges d’Alay a Moscou, que van tenir lloc l’any 2019, va sorgir la plataforma de protesta Tsunami Democràtic.

En el seu comunicat, Carles Puigdemont es fa ressò d’«informacions aparegudes» en les últimes hores que «tenen com a fonament un informe de la Guàrdia Civil que està ple de falsedats, incongruències i intoxicacions», amb el «únic objectiu de criminalitzar i desprestigiar» a l’independentisme davant la comunitat internacional, presentant-ho com a «element desestabilitzador». Aquestes filtracions, segons Puigdemont, estan «descontextualizades», ja que «existeixen molts altres missatges sobre situacions polítiques en altres països que s’ometen intencionadament». Per a l’expresident de la Generalitat, «l’única font possible d’aquesta manipulació són les autoritats espanyoles», per la qual cosa hi ha «acció il·lícita de poders de l’Estat». «La revelació de converses privades, que no tenen res a veure amb un delicte, és un instrument més de la guerra bruta que l’Estat espanyol practica contra Catalunya, amb l’intent antidemocràtic de liquidar un moviment legítim, legal i democràtic i que compta amb el 52% del vot popular en les últimes eleccions nacionals catalanes», ha insistit.

El comunicat recalca que «totes les activitats internacionals de l’oficina de Puigdemont, així com també del seu cap de l’oficina, Josep Lluís Alay, i del seu equip jurídic, amb Gonzalo Boye al capdavant, són perfectament legals i tenen com a objectiu contribuir a la resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i Espanya». «Estudiarem emprendre accions legals a l’Estat espanyol, i en altres Estats si és necessari, davant la possibilitat que s’hagi comès algun delicte de revelació de secrets oficials, ja que totes les evidències assenyalen que la informació ha arribat a alguns mitjans abans que s’aixequés el secret de sumari», afegeix el comunicat fet públic ahir per l’expresident.

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, va dir que buscarà el suport de PSC, Vox i PPC per crear una comissió d’investigació al Parlament sobre els suposats vincles de l’entorn de Puigdemont amb Rússia. Carrizosa va advertir que la seva formació no romandrà «impassible» davant aquest fet, que titlla d’«escàndol». «Volem saber si els dirigents separatistes catalans han propiciat aquests contactes», va dir.

La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, per la seva banda, va subratllar que «qualsevol operació que intenti desestabilitzar Europa» no pot ser positiva i convida a «reflexionar» els que «s’hagin deixat portar» per interessos contraris a l’estabilitat europea.