Quan al primer ministre britànic li comuniquin per telèfon que «el pont de Londres ha caigut» sabrà que la reina Elisabet II ha mort i s’iniciarà l’Operació London Bridge, un complex protocol els detalls del qual van ser revelats ahir per Politico.

El «dia D» -com s’ha denominat al dia de la mort de la reina- començarà amb una cascada de crides i correus electrònics a funcionaris i ministres de rellevància, l’esborrany de la qual ja està escrit.

«Estimats companys, és amb tristesa que els escric per a informar-los de la mort de Sa Majestat la Reina», escriurà el secretari del gabinet als ministres.

Després de donar-li a enviar, totes les banderes de Whitehall -la zona parlamentària- hauran de baixar-se a mitja asta en 10 minuts, cosa que Downing Street va qualificar en el seu moment de «impossible» sense l’ajuda d’un contractista extern, fet que exposaria al primer ministre a la «ira pública».

Els ciutadans britànics coneixeran la notícia a través d’una «notificació oficial» emesa per la Casa Reial. El primer ministre serà el primer membre del Govern a fer una declaració i la resta de membres de l’Executiu no podran pronunciar-se sobre aquest tema fins llavors. El Parlament britànic, així com les cambres autònomes d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del nord cessaran la seva activitat; s’anunciarà un minut de silenci a nivell nacional i el Ministeri de Defensa dispararà salves des de diverses ubicacions. L’operació London Bridge també inclou un protocol exclusiu per a xarxes socials, amb la prohibició de retuits en comptes oficials i contingut no urgent.