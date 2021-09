Unides Podem plantejarà a la taula de diàleg un document amb cinc eixos de treball que inclouen la «desjudicialització» i el reconeixement de la «singularitat nacional» de Catalunya però que deixa el referèndum d’autodeterminació per a «més endavant», en una «segona fase» posterior a la taula de diàleg.

Ho va explicar en declaracions a TV3 el president del grup d’Unides Podem-En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, que va afegir que el document el detallarà en una conferència el proper 8 de setembre la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

Aquests cinc eixos seran: l’agenda de la desjudicialització; el reconeixement de Catalunya «en la seva singularitat nacional»; una reforma del sistema financer; «blindar» l’autogovern i que la solució «ha d’acabar a les urnes».

«Primer cal anar a la taula per intentar avançar en els cinc eixos, per poder treure un resultat que després sigui ratificat a les urnes. I en una segona fase, més endavant, posar damunt de la taula la qüestió del referèndum. Desgraciadament, no estem ara en aquest moment», va afegir Asens.

Asens va avisar que «s’han trencat molts ponts». «Els consensos que hi havia darrere l’Estatut han saltat per l’aire», va incidir, i va reclamar que el catalanisme ha de tornar a «reconstruir» consensos.