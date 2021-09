El jutge ha enviat a la presó quatre homes d’entre 23 i 32 anys i membres d’una banda especialitzada en robatoris violents a la ciutat de Barcelona. Els Mossos van arrestar-los el 30 d’agost després que la banda actués en una quinzena de domicilis dels barris de l’Eixample, Sants, Sant Gervasi i les Corts. A més, la policia els atribueix també diversos intents que no van arribar a bon port. Es tracta d’un grup que tenia un alt grau d’especialització i, de fet, els agents van comprovar que els rols dels membres estaven diferenciats. Dos dels quatre detinguts actuaven com a caps del grup, ja que tenien molta habilitat a l’hora de confeccionar rossinyols per a cada pany, i d’aquesta manera entrar a robar a les cases.

Els altres dos, en canvi, s’ocupaven de tasques de control i vigilància de l’entorn, mentre els altres dos membres entraven als domicilis. A més, s’ocupaven de marcar i comprovar les portes de les cases on posteriorment robaven.

Un cop a dins, els lladres aprofitaven per emportar-se tot tipus d’objectes de valor com són càmeres de fotos, telèfons mòbils, joies, rellotges de luxe i diners en efectiu que les víctimes tenien a casa. Després de perpetrar el robatori marxaven del lloc dels fets en transport públic.