Centenars de joves s'han concentrat al polígon industrial Llinars Parc, coincidint amb la festa major de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), per fer botellot, carreres il·legals, derrapatges i conducció temerària amb els seus vehicles. Els Mossos d'Esquadra han estat alertats de la concentració cap a la una de la matinada i hi han enviat diverses dotacions per desallotjar la multitud. Part dels concentrats ha respost de manera agressiva colpejant un dels cotxes patrulla mobilitzats. Davant d'això, la policia ha muntat un dispositiu perimetral a la zona amb antidisturbis, efectius de Seguretat Ciutadana i Trànsit per controlar la mobilitat i desallotjar la zona. L'operatiu ha acabat amb 52 sancions per incomplir les mesures anticovid.

La policia treballa ara en l'anàlisi de les imatges per poder identificar les persones que han colpejat el cotxe policial, que ha quedat molt malmès del darrere. L'agressió al vehicle dels Mossos ha estat difosa a través de les xarxes socials.

Desallotgen botellots multitudinaris a Barcelona

Un cap de setmana més, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desallotjat botellots multitudinaris a la capital catalana. Els Mossos han hagut d'actuar a la plaça Terenci Moix i a les platges de Sant Miquel i del Somorrostro, on es feien concentracions festives.