Més de 50 infants i joves d'entre 7 i 17 anys han començat aquest diumenge les colònies de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental). Els participants tenen en comú que un membre de la família més propera, un germà, el pare o la mare, tenen càncer. Els campaments, que s'allargaran fins dijous, tenen l'objectiu que els infants gaudeixin d'un espai de diversió en què puguin parlar amb altres companys que viuen una situació similar a casa. Les famílies veuen "necessàries" les colònies per "normalitzar la malaltia, desconnectar del dia a dia, relacionar-se amb nens i poder ajudar-se entre tots", segons recull l'entitat a partir d'una enquesta realitzada entre les mares i pares.

La coordinadora de Programes i Serveis de l'AECC-Barcelona i directora de les colònies, la psicooncòloga Teresa López-Fando, explica que l'activitat va néixer "a partir de les necessitats que tenen els pares sobre com tractar la malaltia amb els nens" i destaca que és una "oportunitat" perquè els infants entenguin la situació "de la millor forma possible".

En la pandèmia de la covid-19, aquests infants s'han hagut d'adaptar a la situació de la malaltia del familiar i a una forma diferent de tenir cura amb distanciament i mascaretes. "L'oportunitat de relacionar-se amb persones que passen per una situació semblant és el millor regal per a aquests infants, que s'enfronten a la malaltia d'un ésser estimat amb gran inseguretat. Uns dies d'aventura fora del context familiar ajuden a establir vincles amb iguals i compartir experiències", diu López-Fando en declaracions recollides per l'AECC en un comunicat.

La directora de les colònies assenyala que aquest any abordaran "les necessitats emocionals des d'una perspectiva integral" i que incorporaran "la promoció de la salut". "Els responsables de benestar emocional, corporal i prevenció han dissenyat tallers on es treballaran aspectes importants en la salut, com la importància d'una alimentació saludable i la identificació de les emocions, però sempre a partir de jocs", indica.

Com l'any passat, l'AECC de Barcelona ha organitzat les dues edicions de les colònies, la que va dirigida als germans i la dels fills, en les mateixes dates i lloc. Es tracta de la 17a i la 5a edició, respectivament, d'aquestes colònies.