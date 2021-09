Les dades de vacunació, la recuperació econòmica, les xifres de l’atur, les operacions d’evacuació des de l’Afganistan... Pedro Sánchez veu en tot això un motiu per estar orgullós d’Espanya, i el que no entén és que el líder del PP, Pablo Casado, no tingui el mateix sentiment. En aquest sentit, el president del Govern va retreure al líder del PP que, davant d’aquests «èxits», només es dediqui a «cridar i crispar». «Triomfalismes zero, però orgull per Espanya tot», va assenyalar el cap de l’executiu. Precisament aquest «triomfalisme» respecte a la pandèmia és el que per part seva va retreure Casado al president del Govern.

«Què els passa que no poden celebrar les bones notícies per a Espanya? Triomfalisme zero, però orgull per Espanya tot. Això és el que hem de demostrar a hores d’ara, després de 18 mesos tan llargs de pandèmia, perquè Espanya avança», va afirmar Sánchez en un acte a Jaén en què va estar acompanyat pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el candidat a la Junta d’Andalusia, Juan Espadas. «Espanya avança» és just el prelema que els socialistes van presentar ahir per al 40è Congrés Federal del PSOE que se celebrarà a mitjan octubre a València.

Després de rebre el suport de Puig i Espadas, secretaris generals dels socialistes a la Comunitat Valenciana i a Andalusia, Sánchez va utilitzar aquest eslògan per defensar que «Espanya avança quan governa el PSOE».