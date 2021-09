Tres accidents i un cotxe avariat han provocat importants retencions de trànsit aquest dilluns al matí, el primer del mes de setembre i també el primer sense peatges en la majoria d'autopistes, als accessos a Barcelona.

A l'autopista AP-7 s'han tallat dos carrils a Montmeló (Vallès Oriental) en direcció sud, cosa que ha provocat aturades d'uns deu quilòmetres des de Cardedeu. A l'autovia A-2 hi ha hagut un accident a Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona, i s'ha ocupat el voral, cosa que ha provocat uns tres quilòmetres d'aturades. Més endavant, a la mateixa via, hi ha uns 5 quilòmetres de cues a Sant Joan Despí.

Finalment, a la C-32 s'han tallat dos carrils a Viladecans en direcció a Barcelona per un tercer accident, amb tres quilòmetres de cues des de Gavà. A l'interior de Barcelona, un vehicle avariat talla un carril a la Ronda de Dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Això provoca cues d'uns 5 quilòmetres des d'Esplugues i uns 6 més des del Nus de la Trinitat.