El Govern va insistir ahir a demanar la presència del president de l’executiu central, Pedro Sánchez, a la taula de diàleg entre Estat i Generalitat. Aquesta reunió és «un reinici després d’un any i mig i la presència institucional ha de ser al màxim nivell», van assenyalar fonts del Govern. L’executiu català també va reiterar que espera una proposta de l’Estat pel que fa a l’amnistia i l’autodeterminació, i que aquesta es concreti en la taula de negociació entre els dos governs.

Les mateixes fonts del Govern van assegurar que els temes formen part del dia a dia entre Estat i Generalitat i s’han de negociar i formar part de les reunions bilaterals. Sánchez, per part seva, en una entrevista a El País, no va aclarir ahir si serà present o no a la trobada i va afirmar que portarà a la taula de diàleg «l’agenda del retrobament»

Per part seva, l’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, va apel·lar ahir, amb motiu de la propera celebració de la Diada de l’Onze de Setembre, a «escoltar-nos els uns als altres» per resoldre el conflicte polític a Catalunya.

Amb el títol d’«Escoltar-se per caminar junts», el cardenal va dedicar la seva glossa dominical «amb motiu de la Diada, a reflexionar sobre la necessitat d’escoltar-nos els uns als altres, perquè en això consisteix el diàleg».

«Viure l’escolta respectuosa podria ser la clau per resoldre molts conflictes de la nostra vida privada, social i política», destacava el prelat, que desitja que «aquesta Diada sigui una veritable jornada de trobada fraternal cap a una comunió que respecti la diversitat».