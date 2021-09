L’Ajuntament del Prat de Llobregat no bloquejarà la comissió de seguiment que ha de definir les línies finals de l’ampliació prevista de l’Aeroport de Barcelona. Era un dels passos imprescindibles en l’objectiu de la Generalitat d’afrontar un espinós procés perquè s’aconsegueixi el creixement d’una infraestructura estratègica sense trair l’ideari ecologista de l’esquerra sociològica.

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va reclamar ahir durant una entrevista a Catalunya Ràdio que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoqui una taula institucional sobre el futur de l’Aeroport de Barcelona. El document de presentació del projecte d’Aena, l’anomenat DORA, preveu l’ampliació de la tercera pista, el que en principi podria afectar l’espai natural protegit de la Ricarda. Mijoler, que va assistir a la presentació del projecte davant el comitè de coordinació aeroportuària, va criticar la recepció submisa per part de la Generalitat del DORA, fet pel qual va exigir un posicionament clar per part de l’executiu català.

El Govern va argumentar aquesta posició formal de rebre el DORA sense objeccions davant el convenciment que hi ha vies per esmenar el projecte i reduir en gran part l’impacte a l’espai natural de la Ricarda. Potser sigui pel replantejament de l’operativa o millora de la gestió de l’aeroport com per la via de dividir l’afectació de la pista entre Remolar i la Ricarda, per exemple. Però totes les possibilitats estan obertes en la negociació. El fet que els municipis afectats estiguin disposats a negociar manté les esperances d’arribar a una solució de consens. I s’espera que aquesta negociació es perllongui uns quatre anys.

L’afectació a l’espai natural confrontant amb l’aeroport és molt possible, però hi ha vies per minimitzar l’impacte i establir compensacions per esmenar les reformes urbanístiques.

La zona natural afectada no és un espai verge, és un espai natural recuperat integrat en l’activitat humana, de manera que qualsevol modificació de l’hàbitat futura pot desembocar en un entorn més atractiu que l’actual.