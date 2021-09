El president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reivindicat aquest dilluns la "independència" de la Justícia i ha lamentat que el govern espanyol la posés en dubte "quan les decisions judicials es contraposen als seus designis, dificulten les seves estratègies o no són del seu gust". En aquest marc ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez (a qui no ha citat explícitament), que en motiu dels indults als presos independentistes contraposés "la concòrdia davant el ressentiment com si l'acció de la justícia a aplicar la llei fos un obstacle per a la convivència o obeís a raons diferents de les previstes a les normes".

Lesmes ha afirmat que els jutges treballen "amb independència absoluta d'influències externes o internes, polítiques o de qualsevol altre tipus" i la seva tasca "no es correspon en cap cas amb la idea de revenja o amb el sentiment de rancor", perquè "jutjar és donar cadascú el que pertoca d'acord amb les lleis". Unes lleis, ha remarcat, que "han estat democràticament aprovades i que, per tant, expressen la voluntat de la majoria".

En aquest sentit ha insistit que la Justícia "no és, ni ha estat mai, un obstacle per a la pau", sinó "un instrument fonamental per salvaguardar l'ordre públic" i "la convivència entre els ciutadans" Per això ha reivindicat "la tasca dels jutges i molt especialment del Tribunal Suprem" per la seva "defensa de l'ordre constitucional i de la nostra democràcia", garantint "la supremacia de les lleis i el seu compliment".

Lesmes ha fet aquest discurs a l'obertura de l'any judicial, presidit per Felip VI. A l'acte hi ha assistit el president del TC, Juan José González Rivas, el president del Senat, Ader Gil, i la ministra de Justícia, Pilar Llop. També el líder del PP, Pablo Casado, la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega, i del cap de l'Estat Major de la Defensa, Teodoro López Calderón.

L'acte d'obertura de l'any judicial té lloc un cop superats els 1.000 dies en què els membres del Consell General del Poder Judicial estan en funcions. Carlos Lesmes és president de l'òrgan de govern dels jutges des de fa vuit anys, tres més del mandat de cinc anys establert per la llei.

Aquest mateix dilluns PP i PSOE han tornat a intercanviar retrets pel bloqueig del CGPJ. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que el PP està "segrestant" les institucions del país, mentre que el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha afirmat que és el PSOE qui està "bloquejant" l'òrgan de govern dels jutges.

Cauen els 'delictes d'odi' a Barcelona

La Fiscal General de l'Estat, Dolores Delgado, també ha resumit la memòria anual de la Fiscalia en un any marcat per la pandèmia. Ha apuntat que una de les prioritats de la Fiscalia és combatre els discursos d'odi que fomenten "en molts casos" actituds violentes.

Delgado també ha destacat un augment dels delictes d'odi que busquen "una polarització del debat polític" i ha qualificat de "preocupants" els incidents relacionats amb els menors estranger no acompanyats, que són "menors" i a qui de forma "injusta" i "irresponsable" se'ls fa responsables de la delinqüència.

Delgado ha recordat que a diferència d'altres territoris, durant el passat curs les denuncies per delictes d'odi i discriminació "per motiu ideològic" han caigut a Barcelona un 62%. Un descens que segons el fiscal delegat a Catalunya "té la seva explicació pel refredament o relaxament del tens clima polític i la fractura social que es va viure a Catalunya els anys 2017 i 2018".