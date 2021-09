Un grup de militars ha detingut aquest diumenge el president de Guinea, Alpha Condé, en un intent de cop d'Estat que ja ha derivat en una declaració sobre la dissolució del Govern i el tancament de fronteres per part del suposat líder colpista.

Els esdeveniments s'han precipitat des de primera hora, quan diversos mitjans locals s'han fet ressò de trets amb armes automàtiques per part de militars a Conakry i, en particular, al barri de Kaloum, un extrem peninsular de la ciutat que alberga edificis importants, entre ells el palau presidencial, la Sékoutoureya. D'allà podrien haver tret Condé, de 83 anys. A la mateixa zona hi ha el Ministeri de Defensa i la caserna general de l'Estat Major.

Els accessos han quedat bloquejats. Els propis militars i fins i tot ambaixades estrangeres han exhortat els ciutadans a no sortir al carrer a l'espera que s'esclarís què estava passant.

Fonts citades per l'emissora RFI i pel portal Jeune Afrique han identificat els autors dels trets com a membres del Grup de Forces Especials, un organisme creat el 2018. El grup té al capdavant un antic legionari de les Forces Armades franceses, el tinent coronel Mamady Doumbouya, a qui s'ha vist ja en un vídeo difós en xarxes socials.

En ell, Doumbouya apareix amb boina vermella i ulleres de sol flanquejat per dos uniformats i repassa una llista de greuges atribuïts a Condé i el seu partit, incloses activitats de corrupció i pobresa social, i anuncia que ha ordenat dissoldre les principals institucions i anul·lar l'actual Constitució. També proclama el tancament de fronteres.

"La situació sociopolítica i econòmica del país, la disfunció de les institucions republicanes, la instrumentalització de la justícia, el calcigament dels drets dels ciutadans, la mala gestió econòmica (...) han portat l'Exèrcit republicà a assumir les seves responsabilitats enfront del poble de Guinea", explica Doumbuya en l'enregistrament. Així mateix, anuncia la formació d'un Comitè Nacional de la Unió i el Desenvolupament que pren el poder.

Els colpistes han difós també imatges de Condé, al qual mostren assegut en una butaca, amb la camisa oberta i descalç i envoltat de militars per demostrar el seu suposat arrest, segons el portal Guineenews. El propi Doumbouya ha confirmat en declaracions a France24 que Condé està retingut.

"Volem assegurar a la comunitat nacional i internacional que la integritat física i moral de l'expresident no està compromesa. Hem pres totes les mesures per garantir que tingui accés a atenció mèdica i als seus propis metges", han informat els militars en un comunicat posterior.

La rebel·lió militar consumada aquest diumenge deriva de mesos de tensions polítiques en els quals Doumbouya ha intentat que el seu grup guanyés més pes. Al maig ja es va arribar a especular amb el possible arrest d'aquest oficial.

El propi Doumbouya ha fet una crida a la "unitat" dels seus "germans d'armes", a qui ha demanat que es quedin a les seves casernes, però hi ha el dubte de si la resta de l'Exèrcit seguirà el GPS. "Les forces lleials a Alpha Condé no han dit la seva última paraula, però el president està veritablement en mans dels colpistes", ha reconegut en declaracions a Jeune Afrique una persona propera al mandatari.

Prometen una consulta

Més tard, els colpistes han comparegut en la televisió pública liderats de nou per Doumbouya per reiterar la derogació de la Constitució, la dissolució del Govern i de totes les institucions i el tancament de les fronteres terrestres durant una setmana. A més, han promès una consulta nacional per a una transició pacífica i respectar els compromisos internacionals assumits per Guinea.

L'objectiu és redactar una nova constitució i per a això es tindran en compte a "les quatre regions naturals i la diàspora". "S'ha acabat la personalització de la vida política. Engegarem una transició transparent i inclusiva", ha afirmat el tinent coronel. "Després de 62 anys d'independència, és hora que ens unim", ha plantejat.

A més, Doumbouya ha citat l'expresident i exmilitar ghanès Jerry Jerry Rawlings: "Si la gent és aixafada per les seves elits, li correspon a l'exèrcit donar la llibertat a la gent".

Els colpistes han anunciat que els governadors i prefectes civils seran reemplaçats per militars i han emplaçat per aquest dilluns els ministres i alts càrrecs sortints al Palau del Poble per abordar la situació. "Qualsevol negativa a presentar-se es considerarà una rebel·lió", assenyalen en un comunicat.

Al seu torn, han decretat un nou toc de queda a partir de les 20.00, hora local, i han demanat a la població que mantinguin la calma, acudeixin als seus llocs de feina aquest dilluns i evitin els desplaçaments a Conakry.

Polèmica per la reelecció

Condé, de 83 anys, va arrencar el seu tercer mandat al desembre de 2020, després de sortir vencedor d'unes eleccions que l'oposició va considerar fraudulentes. La seva intenció de seguir en el poder ja havia provocat un repunt de les tensions que es remunta a 2019 i que va acabar amb diversos morts.

L'actual mandatari va arribar al poder el 2010 després de dècades com a líder opositor sota la dictadura de Lansana Conté i, per optar a un tercer mandat, va caldre un canvi en la Constitució.

Condé ja va sofrir el 2011 un altre intent colpista, però les fonts citades per Jeune Afrique consideren que ara la situació és més greu.

Reacció de l'oposició

El Front Nacional per a la Defensa de la Constitució (FNDC), que aglutina a les forces polítiques contràries a un tercer mandat de Condé, ha reaccionat al cop d'estat contra un "règim" que consideren "il·legítim".

S'han referit així a la Constitució derogada i a les institucions resultants del "cop d'estat constitucional imposat al poble de Guinea mitjançant la repressió i unes eleccions simulades el 22 de març de 2020".

"Aquest règim que liderava el dictador Alpha Condé era il·legítim i inconstitucional. La Coordinació Nacional de la FNDC convoca una trobada urgent entre actors socials i polítics per tractar la situació. S'informarà l'opinió nacional i internacional de les conclusions d'aquesta reunió", ha indicat el grup en un escarit comunicat recollit per GuineeNews.

Condemna internacional

Institucions com l'ONU, la CEDEAO i la UE han condemnat l'intent de cop d'Estat i també ho ha fet l'antiga potència colonial, França.

"Estic seguint personalment i molt estretament la situació a Guinea. Condemno amb la major contundència qualsevol presa del poder per la força de les armes i demano l'immediat alliberament del president Alpha Condé", ha publicat el secretari general de l'ONU, António Guterres a Twitter.

La Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO) ha expressat "gran preocupació" i ha condemnat "en els termes més enèrgics aquest intent de cop d'Estat". Per això demana l'"alliberament immediat i incondicional" de Condé i qualsevol altre càrrec retingut.

França, per la seva banda, ha exigit igualment l'alliberament "immediat i incondicional" del Condé. "França està en estret contacte amb els seus socis africans i internacionals", conclou la nota.

També ha condemnat el cop d'estat l'Alt Representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. "Condemno la presa del poder per la força a Guinea i demano l'alliberament immediat del president Alpha Condé", ha publicat a Twitter.

"Convido tots els actors a actuar amb respecte per l'estat de dret, els interessos de la pau i el benestar de la població guineana", ha afegit.