La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciat aquest dilluns que la Comissió Executiva Federal del partit ha aprovat els canvis als grups parlamentaris del Congrés i del Senat que la relleven com a portaveu a la cambra baixa i situen com a substitut el diputat canari Héctor Gómez. El canvi també situa la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, com a nova portaveu del PSOE al Senat. No obstant això, aquest nomenament haurà d'esperar que el Parlament la designi com a senadora, ja que actualment és diputada a la cambra catalana, on exerceix de vicepresidenta segona.

Granados haurà d'ocupar el càrrec que ostentava el socialista Ander Gil abans de ser escollit president de la cambra alta. Lastra, que se centrarà ara en el partit, ha llançat un missatge d'agraïment, ha assegurat que la decisió de rellevar-la es va prendre d'acord amb el secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A més, ha garantit que la formació "té una gran banqueta".