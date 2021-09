La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha reclamat aquest dilluns al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que presenti "solucions reals" en la taula de diàleg, prevista per a la setmana que ve. "Els catalans mai hem deixat la taula de negociació i estem plenament compromesos a resoldre la situació política actual i tenir en compte les demandes legítimes dels ciutadans catalans. Tanmateix, també necessitem veure solucions reals a l'altre banda de la taula", ha dit la consellera en un acte a París en el marc d'una visita durant la qual s'ha reunit amb representants de l'OCDE, el govern francès i actors econòmics, entre d'altres.

En la seva intervenció a l'Atelier des Lumières, des d'on ha donat el tret de sortida a les celebracions de la Diada a l'exterior, Alsina ha instat Sánchez a seguir els "exemples" d'Escòcia i el Quebec per a un referèndum sobre la independència. Pel que fa a un referèndum sobre la independència, la consellera d'Acció Exterior ha dit que els "exemples" d'Escòcia i el Quebec marquen "el camí a seguir". Amb els plans per a una nova votació a Escòcia, Alsina ha remarcat que es torna a posar aquesta qüestió "al centre de l'agenda política europea" i ha instat les forces catalanes a tenir aquest fet "present".

A més, la consellera ha avisat que "queda molt a fer" per resoldre el "conflicte polític" amb l'Estat. "Avui potser no hi ha polítics catalans a la presó, però queda molt a fer", ha dit tot assenyalant que l'alliberament dels presos era "només una" de les recomanacions de la resolució aprovada per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa "Continuem tenint exiliats i és urgent trobar una solució perquè puguin tornar a casa", ha insistit.