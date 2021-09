Fons negre, cadira negra i, darrere, la bandera blanca amb la inscripció de la xahada: la bandera talibana. A escena ha entrat, seriós, el portaveu dels insurgents, Zabihullah Mujahid, que sense cap pompa, sense gairebé interès, ha començat a anunciar un a un, amb veu robòtica, els integrants del nou Govern de l’Emirat Islàmic de l’Afganistan, el nou Estat talibà.

Fa una setmana que s’esperava l’anunci; fa tres que els talibans controlen Kabul i el país sencer. «L’Afganistan és davant una era crítica. La gent ens demanava un marc per desenvolupar l’Emirat Islàmic de l’Afganistan. Aquí el tenim», ha dit Mujahid, que ha començat a numerar, un per un, els nous ministres. A Kabul, mentrestant, centenars de dones s’han manifestat en contra del nou Executiu talibà. Uns quilòmetres més al nord, la resistència contra els insurgents continua.

Tots els rumors apuntaven que el primer ministre seria el mul·là Abdul Ghani Baradar, líder de la branca política dels talibans i cap negociador a Doha, Qatar, amb els Estats Units. Però després d’una setmana de discussions internes, Baradar ha acabat sent designat com a vice primer ministre. El primer ministre serà el mul·là Mohammad Hassan Ajund, membre no tan conegut de la cúpula talibana i que és a la llista de terroristes de les Nacions Unides.

Ministres a la llista terrorista

El ministre de Defensa serà el mul·là Mohammad Yakub Mujahid, líder de la branca militar talibana i fill del mul·là Omar, el pare fundador dels talibans el 1994. El mul·là Omar va morir de tuberculosi el 2013.

El ministre de l’Interior serà el mul·là Sirajuddin Haqqani, membre del clan Haqqani, una xarxa que els Estats Units consideren terrorista pels seus vincles amb Al-Qaida i els atacs constants durant les dues últimes dècades contra soldats nord-americans destinats a l’Afganistan.

El Ministeri d’Exteriors serà per a Amir Han Mottaki, l’únic no mul·là del nou Govern, que comptarà amb 33 ministeris. Tots, no obstant, coincideixen en el mateix: liderant les noves institucions de l’Afganistan només hi haurà homes talibans.

«Govern temporal»

«Govern temporal»«Primer de tot, hem volgut fer aquest Govern efectiu perquè hem d’avançar. Encara hem de nomenar viceministres, i esperem trobar professionals i experts perquè ens puguin ajudar a governar el país, però ara hem declarat els ministres, que tenen un perfil polític», ha explicat el portaveu talibà.

«En un futur ja tindrem temps de tenir discussions més àmplies amb una altra gent i altres tribus, i llavors ja discutirem sobre com fer el nostre Gabinet més inclusiu. Per descomptat que convidarem altres grups a participar-hi; aquest Govern és temporal», ha dit Mujahid, que no ha dit res ni de quan ni de com es farà aquesta suposada revisió del Govern.

Aquest Executiu, s’ha confirmat després de la roda de premsa de Mujahid, tindrà per sobre la figura del líder suprem, que serà personificada en Haibatulá Ajundzada, el líder talibà. Ajundzada tindrà funcions religioses i supervisarà l’aplicació de la xaria, la llei islàmica.