El govern escocès vol reprendre les negociacions amb el Regne Unit per celebrar un segon referèndum sobre la independència del país a finals del 2023. L'objectiu és fer una proposta detallada per tal que els votants puguin prendre una decisió "totalment informada", segons paraules de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. El govern liderat pel Partit Nacional Escocès preveu torna a engegar, així, els plans que va haver d'interrompre arran la crisi de la covid-19. En un discurs davant del Parlament escocès, Sturgeon ha assegurat que la intenció de l'executiu és que el referèndum es faci quan la crisi derivada de la pandèmia "hagi acabat", però, en tot cas, "abans de finals del 2023".

De la seva banda, el líder del Partit Conservador, Douglas Ross, ha acusat Sturgeon de tenir prioritats "errònies" i de deixar-ne de banda altres de caire social com la lluita contra la drogoaddicció o un pla per recuperar el sistema nacional de salut.

També el primer ministre britànic, Boris Johnson, s'ha mostrat contrari a la iniciativa i ha reiterat que no està disposat a acceptar-la "d'immediat". Sturgeon s'ha dirigit als diputats per exposar els seus plans per a l'any que ve a Holyrood, que inclouen la creació d'un sistema nacional de salut o reformes de la Llei de Reconeixement de Gènere, entre d'altres.