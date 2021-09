L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va fer ahir una crida a l’independentisme a preparar-se per a una «confrontació amb l’Estat» que veu «inevitable», malgrat que a mitjans d’aquest mes està previst que es reactivi la taula de diàleg sobre Catalunya. Així s’expressava l’expresident en una carta enviada als afiliats del Consell per la República, l’espai parainstitucional que presideix des de Bèlgica, en la qual denuncia que la «repressió» de l’Estat contra l’independentisme s’ha convertit en «permanent». Segons Puigdemont, «el moviment independentista s’ha de preparar per a la fase en què la resposta de l’Estat torni a ser un ‘no’ a tot».

«No podem dedicar més temps del que ja s’hi ha dedicat discutint banalitats partidistes: la confrontació amb l’Estat no es pot defugir, és una realitat inevitable per la qual hem de passar si volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació sobirana i independent», recalca.

Segons el seu parer, no cal «fer creure a la ciutadania catalana que, per alguna raó que desconeixem, vindrà un moment en el qual ens serà reconeguda la nació sense haver-la de lluitar des dels carrers, places i institucions del país». «Cal combatre també un cert corrent narratiu que intenta deconstruir l’enorme gesta de l’1 d’octubre i estendre un biaix derrotista d’un capítol sobre el qual la història farà un judici unànime: votem i guanyem, malgrat la guerra repressiva desfermada per l’Estat», ha destacat.

Malgrat l’enorme escepticisme que genera la taula de diàleg a les files de JxCat, la CUP i l’ANC, organitzadora de la mobilització de la Diada, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va voler prevenir-los perquè s’abstinguin de fomentar qualsevol demostració de protesta contra ERC en la manifestació de l’11 de setembre. «Seria un error que s’aprofités la Diada per atacar, assenyalar o criticar un altre company de viatge independentista, sobretot la setmana prèvia a la taula de negociació, on hem de fer valer la nostra fortalesa i capacitat de mobilització», va remarcar. Aquesta Diada, va recalcar Vilalta, ha de servir per «demostrar la mobilització i la força de l’independentisme», que haurà de ser «canalitzada» després a la taula de diàleg. Vilalta va advertir que «no entendria» l’absència del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya, en la qual estarà present el president de la Generalitat, Pere Aragonès. També per a la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, resulta «imprescindible» que Sánchez assisteixi a la reunió de la taula de diàleg, ja que, en cas contrari, demostraria el seu «menyspreu» cap a la Generalitat.