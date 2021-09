Rússia es desvincula de les protestes independentistes a Catalunya i nega contactes amb l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont. Segons recull l'agència de notícies russa RIA Novósti, el portaveu del Kremlin, Dimitry Peskov, ha assegurat aquest dimarts que les interferències de Rússia en l'afer català que suggereix l'article de 'The New York Times' són "mentida". Peskov també ha afirmat que "no saben res" de les trobades entre Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident, i diverses autoritats russes. El mateix Alay ha confirmat alguns d'aquests contactes.