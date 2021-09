Junts ha registrat aquest dimarts una proposició no de llei (PNL) al Congrés que demana la suspensió de la funció jurisdiccional del Tribunal de Comptes. Segons la portaveu de la formació, Míriam Nogueras, "és un organisme polititzat i corrupte" que "altera i condiciona l'acció política" i que actua de forma "arbitrària" sense "cap mena de rigor ni control judicial" . "Exigim que aquest organisme que se sosté per aquesta saga franquista aturi les seves funcions jurisdiccionals" i es "tanqui la porta a aquesta cova de lladres que fa parcialment bulling institucional", ha dit.

En roda de premsa al Congrés, Nogueras ha denunciat la "intromissió" del Tribunal de Comptes en les competències de la Generalitat. Ha posat com a exemple les d'Acció Exterior, que són legítimes, però "no les podem exercir per les amenaces d'aquest organisme que abusa de la seva arbitrarietat i indefinició jurídica sense cap mena de rigor ni control judicial". "Fer política no hauria de fer por", ha afirmat.

El diputat de Junts Josep Pagès ha recordat que els consellers del Tribunal de Comptes depenen del Congrés i són nomenats pels partits. "Estem davant d'un supòsit de corrupció institucional generalitzada que s'accentua en un moment que aquest òrgan està caducat", ha dit, més quan "s'està arruïnant a famílies exigint unes quantitats desmesurades fora de tota lògica".