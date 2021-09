La Policia Nacional investiga una agressió homòfoba comesa diumenge per vuit encaputxats al centre de Madrid que van gravar amb un ganivet la paraula «marieta» en un gluti a la víctima. El succés va tenir lloc a les cinc de la tarda en un portal del barri de Malasaña. La víctima, de 20 anys, va denunciar que vuit encaputxats el van assaltar al portal de casa seva, li van tallar el llavi i li van gravar la paraula «marieta» amb un ganivet al gluti. Després de rebre aquesta denúncia, la comissaria de Centre es va fer càrrec de la investigació del succés per identificar els agressors. Estan revisant les càmeres del lloc i han pres declaració al jove per trobar el parador del grup, al qual es podria imputar un delicte d’odi unit a un altre de lesions. Paral·lelament, l’Associació de Gais i Lesbianes de Melilla va denunciar una «brutal agressió» homòfoba i racista patida per un jove marroquí resident a Melilla.