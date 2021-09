L'expresident afganès Ashraf Ghani s'ha disculpat per haver fugit del país davant l'arribada dels talibans a Kabul a mitjans d'agost. En un comunicat, Ghani, exiliat als Emirats Àrabs Units, ha lamentat que el seu mandat hagi acabat en "tragèdia" i ha explicat que va marxar del país perquè el van advertir que si s'hi quedava hi havia el "risc" que hi hagués enfrontaments armats als carrers com als anys noranta. "Deixar Kabul va ser la decisió més difícil de la meva vida, però vaig creure que era l'única manera de mantenir en silenci les armes i salvar Kabul i els seus sis milions d'habitants", ha apuntat Ghani.

"Tota la meva vida he cregut que la fórmula d'una república democràtica era l'única manera d'avançar cap a un Afganistan sobirà, pacífic i pròsper", ha subratllat Ghani. A més, l'expresident afganès ha remarcat que no va marxar del país "amb milions de dòlars propietat del poble afganès", tal com han dit els seus detractors. Ghani ha defensat que aquestes acusacions són "categòricament falses".