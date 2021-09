La millora de la situació epidèmica a Catalunya ha permès que avui, per primera vegada des del 10 de juliol, els hospitals tinguin menys de 900 hospitalitzats per covid, i que a les UCI hi hagi menys de 300 ingressats crítics, una xifra que no es donava des del 17 de juliol.

Segons les dades d'incidència actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, avui hi ha 887 pacients hospitalitzats per covid, 51 menys que ahir, dels quals 297 són a l'UCI, 19 menys que ahir, 199 d'ells intubats i 21 connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria).

El nombre de morts des de l'inici de l'epidèmia ascendeix a 23.655, amb 44 morts notificats en les últimes 24 hores, la majoria corresponents a dies anteriors que encara no havien estat comunicats.