La delegació catalana a la taula de diàleg, que encapçalarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, només inclourà membres del Govern, per la qual cosa no en formaran part dirigents d’ERC i JxCat com Oriol Junqueras o Jordi Sànchez.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar en roda de premsa que encara «no està tancat» l’ordre del dia i el contingut de la reunió, que està previst que se celebri la setmana que ve. Tampoc està tancada la composició de la delegació que enviarà la Generalitat, però Plaja sí que ha precisat que «la formaran membres del Govern». Seran ERC i JxCat els que «decidiran» quins són els seus consellers que participaran en la reunió, que segons Plaja donarà inici a «la negociació més important que ha afrontat el Govern en els últims anys».

Encara que la taula de diàleg va arrencar amb una reunió el febrer del 2020 presidida per Pedro Sánchez i el llavors president Quim Torra, Plaja considera que la setmana que ve hi haurà un «reinici» d’aquesta «taula de negociació», en la qual caldrà «fixar una metodologia de treball» per donar continuïtat a les converses. «Per a nosaltres no és una taula de diàleg, és una taula de negociació sobre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat», va insistir. El Govern «no contempla» que Pedro Sánchez no acudeixi a la reunió: «No hi hauria justificació possible», va recalcar Plaja, que no té cap indici que el president del Govern pensi absentar-se’n. En els contactes amb el Govern, «ningú» ha comunicat a la Generalitat que Sánchez es planteja no assistir, per la qual cosa Plaja està «convençuda» que sí que hi acudirà.

Per la seva banda, la portaveu de JxCAT, Mònica Sales, va dir ahir que Pedro Sánchez «sempre té una excusa» per no convocar la taula de diàleg amb la Generalitat i va lamentar que no hagi confirmat la seva assistència a la cita prevista per a la setmana que ve. «És evident que Sánchez segueix sense confirmar la seva assistència i hi ha rumors d’un nou ajornament», va manifestar Sales en una roda de premsa a Brussel·les, on JxCAT celebra unes jornades de treball fins demà.

Al seu torn, la diputada de la CUP Laia Estrada va alertar al Govern que anirà «desarmat» a la taula i «sense cap mena de força» perquè no hi arribarà amb «una estratègia acordada de forma massiva que és el que podria permetre l’acord nacional per l’amnistia i l’autodeterminació».

Mentrestant, la Moncloa confia a celebrar la reunió a finals de la setmana que ve malgrat que ara per ara no estan tancats ni la data, ni les qüestions a abordar ni els membres de la delegació que hi enviarà. Fonts de l’executiu espanyol asseguren que ja fa temps que treballen en els continguts, però que primer cal tancar una data i establir les matèries que s’hi abordaran per decidir, després, els membres de la delegació.