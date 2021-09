ERC, Junts, PDeCAT, CUP, Bildu, Més País, BNG i Compromís han registrat conjuntament la petició per crear una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats que abordi les despeses interdepartamentals dels Ministeris relacionades amb les activitats de la família reial. Les formacions volen esclarir la suma total de totes les partides públiques de qualsevol ministeri o estament públic que "directament o indirectament, totalment o parcialment" beneficiïn la Casa Reial, la família reial o la família del rei.

També volen esclarir el nombre de persones –i els seus contractes- que treballen per la família reial, en especial als ministeris de Presidència –incloent Patrimoni Nacional-, Defensa, Interior i Exteriors, així com la relació de béns mobles i immobles de titularitat pública que estan a la seva disposició i el cost de les reformes i manteniment. A més, volen un "anàlisi detallat" de les despeses de Patrimoni Nacional que tenen com a beneficiaris als membres de la família reial.

Recullen que diversos mitjans han publicat que Patrimoni Nacional es va fer càrrec del manteniment de com a mínim 39 cases forestals per un valor aproximat de 666.000 euros entre 2006 i 2020, així com tres piscines amb un cost de 250.000 euros anuals i vehicles de la Guàrdia Reial. També apunten que hi ha 122 persones destinades a treballar per la Zarzuela a càrrec de Patrimoni Nacional i que hi ha com a mínim tres treballadors que es troben als Emirats Àrabs treballant per a Joan Carles I, malgrat que aquest, segons el govern espanyol, no té activitat pública ni viu amb recursos públics.

En tot cas recorden que la inviolabilitat del rei no justifica la manca de transparència respecte als comptes, despeses, negocis i agenda del monarca ni de cap dels membres de la família reial. Recorden que la casa reial està exempta del compliment de la Llei de transparència, que no considera alts càrrecs ni el monarca ni als membres de la seva família, que estan exempts de presentar declaració de béns i drets.

També justifiquen la proposta pel fet que malgrat que hi ha hagut peticions reiterades mai s'ha pogut crear una comissió d'investigació al Congrés sobre el monarca i que, per tant "no hi ha cap institució pública a Espanya que pugui obligar el cap d'Estat i la seva família a retre comptes davant els representants ni davant la ciutadania".