De les cinc comarques que lideren el risc de rebrot, quatre són de la Catalunya central. El Solsonès, el Moianès, el Berguedà i el Bages, per aquest ordre, a més a més del Ripollès, estan molt per sobre de la mitjana catalana, que és de 104 punts. El Solsonès té el risc de rebrot més alt de Catalunya per segona setmana consecutiva. En canvi l’Anoia i la Cerdanya se situen nivells de risc moderat. Anant més al detall, Manresa ocupa la primera posició de les ciutats més grans de 50.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat.

La covid ha fet un repunt al Moianès i al Berguedà. En el primer d’aquests casos el risc de rebrot era de 204 punts la setmana del 21 al 27 d’agost. Segons la darrera actualització de Salut, que va del 28 d’agost al 3 de setembre, ha passat a 286. Durant aquests set dies s’han diagnosticat 19 casos. Això ha fet disparar la velocitat de transmissió, que és de 2,36.

Al Berguedà també s’ha incrementat la incidència. A finals d’agost era 112 punts, i actualment és de 219. Ha passat de 26 a 37 casos confirmats.

Tot i que la comarca del Bages ocupa el cinquè lloc amb el risc de rebrot més alt, no hi ha hagut repunt. Ha anat baixant, tot i que ho fa molt lentament. La darrera setmana d’agost era de 223 i ara es queda en 214, amb una velocitat de transmissió d’1,03.

Per la seva part el Solsonès és la comarca catalana amb el risc més alt per segona setmana consecutiva. És de 404. Ha baixat respecte a l’última setmana d’agost, quan estava a 595. En aquest cas, però, cal tenir en compte que l’anterior estava a 120. Una dada és l’anomenada Incidència Acumulada a 14 dies, l’IA14. Com més alta, més risc que el virus circuli sense control, i en aquest cas és de 306. Si sobrepassa els 250, es considera risc extrem.

L’Anoia i la Cerdanya mereixen un capítol a part. A l’Anoia hi ha un risc moderat/alt, amb de 82 punts, i a la Cerdanya, igual que les darreres setmanes, és entre les que té un risc moderat. 56 punts.

Si el Solsonès és la comarca amb el risc de rebrot més alt, Solsona ho és a nivell de ciutats. Està disparat a 530, tot i que ha baixat respecte fa una setmana, quan era de 773. El repunt que hi ha hagut al Berguedà també es nota a Berga, on se situa en 311, quan la setmana anterior s’havia quedat a 200. A Moià també ha anat a l’alça. De 277 ha passat a 360. Manresa, en canvi, el risc de rebrot continua baixant. Lentament. Fa tres setmanes estava a 335; la darrera d’agost a 277 i ara a 241. La velocitat de contagi és d’1 punt.