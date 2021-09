La Manifestació de l'11 de setembre a Barcelona tornarà a ser enguany l'acte més multitudinari de la Diada de Catalunya. L'ANC, Òmnium i una llarga llista d'entitats independentistes recuperen la manifestació en moviment pel centre de la capital catalana després que el 2020 es va optar per una convocatòria virtual i semipresencial. Aquest any, però l’objectiu de l'entitat independentista és estendre les mobilitzacions de l'11-S per a l’aniversari de l’1-O, amb marxes previstes també pel pròxim 1, 2 i 3 d'octubre. En aquest article t'informem de la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona en directe i també de tota l'actualitat de la Diada.

A més de la marxa de la ciutat comtal, a les principals ciutats de la Catalunya Central també s'han programat diferents actes amb motiu de la celebració de l'11-S. El pròxim 9 de setembre, prèviament a l'11-S, Manresa celebrarà la 13a edició de la Marxa de Torxes i Igualada durà a terme l’Acte Institucional de la Diada amb l'hissada de la senyera i la conferència de l'historiador Josep Cruanyes sobre la repressió política.

En directe fa 46 minuts 13:17 Manresa celebra dissabte l’acte institucional de la Diada Nacional amb un format similar a l’any passat, adaptat a les mesures covid. Es delimitarà amb tanques un espai per a 175 cadires. El parlament anirà a càrrec de la infermera i escriptora Pilar Duocastella Selvas. Es manté el Ball de l’Homenatge, el cant de l’Himne Nacional i la sardana final. L’ofrena floral es limitarà a un màxim de dues persones per cadascuna de les 51 entitats inscrites fins ara. 12:44 Tots els actes oficials de la Diada 2021 Dijous, 9 de setembre Al Vendrell (Tarragona), ciutat natal de Pau Casals, lliurament de les Medalles d'Or de la Generalitat a l'oceanògrafa Josefina Castellví i, a títol pòstum, a l'economista i activista social Arcadi Oliveres, que recolliran familiars de tots dos premiats. Divendres, 10 de setembre A les 18 h, al Parlament, lliurament de la seva Medalla d'Honor a les "víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics que les defensen enfront de la causa general contra l'independentisme". El PSC i les dretes han anunciat que no acudiran a l'acte perquè consideren que la distinció no representa a tots els catalans. A les 21 h, Pere Aragonès pronunciarà el seu primer discurs institucional de la Diada com a president de la Generalitat, que es gravarà al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau i serà emès per TV3. Dissabte, 11 de setembre La jornada de la Diada s'iniciarà amb l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova a Barcelona, ​​en què participaran els membres de la Generalitat a les 9 h. A les 17.14 h arrencarà la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona de l'ANC amb el lema 'Lluitem i guanyem la independència', que sortirà de la plaça d'Urquinaona i es dirigirà a l'escenari instal·lat davant de l'Estació de França. La jornada es tancarà a les 22 h amb l'acte institucional de la Generalitat, que tindrà lloc davant de les quatre columnes de Josep Puig i Cadafalch, a Montjuïc. Conduït per Núria Jar, sota la direcció artística de Marta Bayarri i la direcció musical de Jofre Bardagí, l'acte comptarà amb diverses actuacions artístiques. Veure més

Recorregut de la manifestació de la Diada a Barcelona, com serà?

La manifestació d'aquest dissabte començarà a la plaça d’Urquinaona i acabarà davant l'estació de França en lloc de dins el Parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament, com s'havia anunciat en un inici. La marxa recorrerà:

Plaça d'Urquinaona

Via Laietana

Passeig d’Isabel II

Aavinguda del Marquès de l’Argentera.

L’acte polític tindrà lloc al passeig dels Til·lers del parc de la Ciutadella.

A quina hora començarà la marxa?

Com cada any, la manifestació començarà a avançar a les 17.14 hores en direcció al Parlament. La previsió és que a les 18.30 hores la capçalera hagi arribat al Parc de la Ciutadella i pugui començar l’acte polític, en què intervindran l’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència.

No m'he inscrit; es requereix inscripció prèvia?

Aquest any no és necessari inscriure's prèviament per participar a la manifestació de Barcelona. Tanmateix, l’ANC recomana que els assistents acudeixin a l’espai de concentració previ, situat entre la plaça d’Urquinaona i la Gran Via, a les 16.30 hores. L’objectiu és repartir la gent al llarg del carrer de Pau Claris.

Concentracions a 4 punts de Catalunya

A part de Barcelona, les organitzacions de l'Esquerra Independentista han convocat tres manifestacions més per la Diada de l'11 de Setembre d'enguany, a Girona, Reus i Lleida. En un comunicat, denuncien "la nova ofensiva recentralitzadora de l'Estat" i el "reencaix autonomista". A més, asseguren que el govern espanyol "no té cap intenció" de respectar ni el dret a l'autodeterminació ni els drets socials i criden a la mobilització. A més, veuen la taula de diàleg prevista per a la setmana del 13 de setembre com "un intent de pacificar el conflicte independentista" i avisen que si se celebra convocaran noves mobilitzacions.

El Govern autoritza les manifestacions en moviment dies abans de l'Onze de Setembre El Govern, a través d'un informe de l'Agència de Salut Pública, ha aprovat aquest dimarts canvis en els criteris reguladors del dret de reunió amb la finalitat de fer compatible el dret de manifestació amb la preservació del dret a la salut. En relació a actualment, s'elimina l'obligatorietat de fer concentracions estàtiques sense desplaçament de la capçalera ni de la resta d'assistents, així com el tancament dels accessos al transport públic més propers. L'autorització entrarà en vigor aquest divendres i arriba pocs dies abans de la manifestació de l'ANC pel centre de Barcelona el proper dissabte amb motiu de l'Onze de Setembre, que es preveu que es desplaci des de la plaça Urquinaona a l'Estació de França. No obstant, se segueix demanant una distància d'1,5 metres entre assistents llevat que per pertanyin a la mateixa bombolla de convivència, així com mantenir un control d'aforament per adequar el número d'assistents al compliment de l'espai mínim per persona. L'informe també demana limitar l'ús de pancartes o altres objectes compartits, així com mesures d'higiene com l'ús obligatori de la mascareta o fomentar l'ús de gels hidroalcohòlics.

Un 1-O per "tornar als carrers"

De cara a l'1 d'octubre, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que la "idea general" serà "tornar als carrers", però que "no serà el mateix que l'11-S". L'entitat preveu organitzar actes des de l'1 fins al 3 d'octubre, aprofitant que coincidirà amb el cap de setmana. Servirà "d'homenatge" als "més de 3.000 represaliats" i a tots els "lluitadors per la independència".

Preguntada per la possibilitat que l'empitjorament de la situació de la pandèmia obligui a modificar els actes, Paluzie ha indicat que l'any passat "les mobilitzacions van ser escrupolosament respectuoses amb les mesures" i ha reiterat que "com sempre" respectaran les indicacions del Procicat.

Per la seva banda, el coordinador de comunicació de l'ANC, Adrià Alsina, defensa que la independència és "necessària i unilateral" per si mateixa. Valora que l'1-O va ser un acte unilateral "exitós" i que "el que no va funcionar és el que va venir després", per la qual cosa afirma que cal que “la societat civil” posi “les bases de la via unilateral”.