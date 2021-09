Una dona de 19 anys ha denunciat que va ser intercanviada en néixer el 2002 en un hospital de Logronyo i que va ser entregada a una mare que no era la seva. Per això, reclama a la Conselleria de Salut del Govern de La Rioja tres milions d’euros. Un «intercanvi de nadons» que l’actual consellera de Salut, Sara Alba, ha considerat un «error humà». En una trobada informativa, la consellera ha explicat que no s’ha pogut concloure qui va ser l’autor d’aquest error humà, ja que «els sistemes d’identificació amb què es comptava abans no eren tan complexos com els d'ara».

Aquest cas es remunta al 2002, quan dues nenes van néixer el mateix dia a l’Hospital San Millán de la capital de La Rioja, que ja no existeix. Totes dues van necessitar estar a la incubadora i, posteriorment, cada una d’elles va ser entregada als pares de l’altra, segons ha avançat aquest dimarts el diari ‘La Rioja’. L’ara demandant assegura que mai va viure amb els pares als quals va ser entregada i va ser criada per la seva presumpta àvia, que va aconseguir la seva tutela.

Una prova de l’ADN destapa el cas

El 2017, l’àvia va interposar una demanda d’aliments contra el pare de la seva neta. Ell es va negar assegurant que no era la seva filla. El Jutjat de Primera Instància número 1 de Logronyo va ordenar llavors una prova de l’ADN, que va confirmar que l’home no era el pare biològic. També es va constatar que aquesta nena, que llavors tenia 15 anys, tampoc tenia una relació genètica amb la que considerava la seva mare, i el 2018 va reclamar esbrinar la seva identitat. Fa tres anys va morir la presumpta mare biològica d’aquesta nena i encara s’està pendent de conèixer el resultat de la prova de l’ADN realitzada, el gener passat, al seu presumpte pare biològic.

A més, va sortir a la llum que el grup sanguini que tenia assignat en la seva història clínica era erroni. «És una cosa que afecta l’àmbit privat i l’ordre públic perquè el registre no pot tenir dades inexactes, com tampoc les històries clíniques per la Llei de Salut de La Rioja», ha ressaltat l’advocat de la demandant, José Saez-Morga.

Aquest va instar que se li atorgués el benefici de la majoria d’edat i, amb aquesta condició, es va dirigir a la Inspecció Mèdica de la Direcció General d’Assistència, Prestacions i Farmàcia de la Conselleria de Salut per demanar la seva identificació. Inspecció va obrir una investigació amb un ventall de nens que va determinar que la confusió només podia haver-se donat amb l’altra nena, que va néixer amb cinc hores de diferència i amb la qual no comparteix grup sanguini. Una altra «anomalia» que es va trobar va ser el seguiment del pes, que no quadrava.

«El Ministeri Fiscal, que vetlla per l’ordre públic, va iniciar un procediment de filiació i, el gener del 2021, la jutge va tornar a demanar un nou informe genètic però, gairebé nou mesos després, encara no es tenen les proves», ha relatat l’advocat. Alhora, el despatx d’advocats de la demandant ha iniciat una reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys morals reclamant una indemnització de més de tres milions d’euros, davant els 215.000 euros que ofereix Salut. Aquesta última demanda està aturada a l'espera de les proves genètiques pendents al Jutjat de Família, una cosa que Saez-Morga ha cregut innecessària quan hi ha «fets eloqüents que demostren que el canvi s’ha produït».