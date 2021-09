La presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i patronal dels geriàtrics de Catalunya, Cinta Pascual, ha demanat que es vacuni amb una tercera dosi les persones dependents més vulnerables i ha urgit a incorporar mil infermeres a les residències per atendre més persones en el tram final de la seva vida. «Esperem que els propers mesos siguin millors, que recuperem la normalitat de manera progressiva. Avui, no obstant això, considero que hi ha dos reptes fonamentals que marcaran l’evolució del sector en els propers mesos: la falta de personal i la desocupació dels centres», la qual cosa Pascual ha xifrat entre un 15% i 20% de les places.

Segons Pascual, el sector d’atenció a les persones grans en situació de dependència inicia un nou curs marcat per la incertesa de la covid-19, després d’una cinquena onada que ha tornat a elevar els contagis i defuncions en els interns de residències.

«No hi ha dubte que les vacunes són molt efectives i que funcionen molt bé quan hi ha immunitat. La diferència entre l’abans i el després de l’arribada de la vacuna és indubtable. Passem de 190 defuncions setmanals a inicis de gener a una mortalitat zero a l’abril. El que ara no sabem és si la resposta immunitària és la mateixa que abans», ha assenyalat Pascual. Per això, la presidenta de la patronal ha urgit una tercera dosi per a les persones en situació de dependència, les més vulnerables, i de forma especial a les que viuen en centres residencials.

També veu indispensable convèncer al 10% del personal que treballa en les residències que encara no s’ha vacunat perquè es vacuni, per la qual cosa defensa que «en l’àmbit de la sanitat i de la cura de persones dependents és necessari que es determini l’obligatorietat» de les vacunes.