L'AP-7 està tallada al seu pas per Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) en direcció Tarragona per la retirada d'un camió que es va incendiar aquest dimarts. El Servei Català de Trànsits (SCT) ha informat que es fan desviaments cap a la B-30 per la sortida 22. Tot i això, es registren 15 quilòmetres de retencions a l'AP-7 i set més a la B-30. A la C-58 hi ha set quilòmetres de congestió a Ripollet en direcció nord i per enllaçar amb l'AP-7 o tres més a Badia del Vallès en direcció sud.

#Bomberscat actuem amb 5 dotacions en un incendi que ha cremat la càrrega d'un camió a l'AP-7, a #SantCugatdelVallès (avís 18.33h) pic.twitter.com/ooB7JZR77K — Bombers (@bomberscat) 7 de septiembre de 2021

El foc es va originar dimarts cap a dos quarts de set de la tarda a la càrrega del camió. Els Bombers han acabat de retirar aquesta càrrega cap a les 5.43 hores, ja que seguia cremant de forma incandescent i això els obligava a anar retirant-la i remullant-la sobre l'asfalt.