Centenars d’organitzacions de l’àmbit social, veïnal, ecologista i agrari han convocat una «mobilització massiva» a Barcelona el 19 de setembre contra el projecte d’ampliació de l’Aeroport del Prat. En una roda de premsa celebrada ahir, representants de la plataforma Zeroport, la Xarxa per a la Justícia Climàtica, Ni Un Pam de Terra i el Sindicat de Llogateres van remarcar que l’oposició a l’ampliació de l’aeroport «va més enllà» de la defensa dels espais naturals amenaçats pel projecte, denunciant el model econòmic implícit.

Per expressar aquest rebuig, les entitats han organitzat una concentració al carrer Tarragona de Barcelona, entre les places d’Espanya i dels Països Catalans, on arribaran columnes de manifestants des de diferents punts de Catalunya. Les organitzacions han cridat a la «mobilització massiva» de la ciutadania i de totes les forces socials, econòmiques, sindicals i polítiques.

Paral·lelament a la protesta de Barcelona, per al mateix dia s’han organitzat concentracions contra l’augment del trànsit aeri i els projecte d’ampliació aeroportuària a Madrid i Palma de Mallorca.

«Aquest projecte és un despropòsit descomunal, no té cap sentit. Només s’explica per una operació especulativa d’Aena, que vol solucionar els seus problemes interns comptables. Aquí hi ha una operació de pelotazo financer i especulatiu que no podem permetre», va remarcar la portaveu de la plataforma Zeroport, María García. Sobre aquesta qüestió, va denunciar l’«opacitat i arbitrarietat» del projecte, assegurant que manca de «justificació tècnica, social, ambiental, econòmica i financera» i que «és contrària a l’interès general». García va demanar «obrir el focus» sobre els impactes socials, econòmics i ambientals que suposaria l’ampliació de l’aeroport del Prat i va criticar que els governs i partits hagin «silenciat i amagat els impactes reals que tindrà el projecte sota el debat reduccionista sobre la llacuna de la Ricarda». A més de reclamar la paralització de l’ampliació del Prat, les entitats convocants també exigeixen frenar l’increment del trànsit aeri, «redimensionar» Aena -incloent-hi el tancament d’aeroports deficitaris-, executar compensacions ambientals pendents, impulsar polítiques per transformar el model econòmic i desenvolupar inversions i accions de sobirania alimentària al Parc Agrari del Baix Llobregat.

El Govern no descarta participar en la manifestació, segons va apuntar la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja.

Un incendi va cremar ahir prop de 600 m2 de vegetació prop de la Ricarda del Prat del Llobregat, l’espai natural afectat pel projecte d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona. Els Bombers van extingir el foc a la tarda.