El Departament de Salut està estudiant amb altres conselleries oferir "algun incentiu" a les persones que es vacunen. La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat a Catalunya Ràdio que podrien ser descomptes en espectacles culturals o en serveis com els albergs juvenils. En tot cas, es busca una fórmula "que sigui justa" i que no suposi l'incentiu només per al que es vacuna ara sinó també per al que ja ho està. Ha explicat també que el sostre vacunal se situaria entre el 85 i el 90% a Catalunya, tot i que ha reconegut que el 90% d'immunitzats és "molt ambiciós". D'altra banda, ha assegurat que el Govern ha demanat al govern espanyol que reguli el passaport covid perquè ara sí tothom s'ha pogut vacunar.

Cabezas ha detallat que queden al voltant d'un milió de persones que es poden vacunar a Catalunya i encara no ho han fet. Per aconseguir-ho, el Departament està impulsant diverses campanyes i vies com les trucades telefòniques, les vaccinacions sense cita i la vacunació des de punts estratègics, com les universitats. En aquest cas, la UAB serà la primera que ho farà a partir d'aquest dimecres i s'hi aniran afegint d'altres. L'objectiu seria arribar al 90% de gent vacunada però ha reconegut les dificultats d'assolir-ho, ja que si es té en compte que al voltant d'un 10% té menys de 10 anys, voldria dir arribar al 100% de la resta. "Això és gairebé impossible", ha manifestat. Tot i això, ha asseverat que és l'objectiu i que s'intentarà "al màxim".

La secretària ha valorat que les dades indiquen que s'està sortint de la cinquena onada però ha insistit que la xifra d'ingressats a les UCI és encara molt alta. En aquest sentit, ha dit que una xifra de 100 ingressats crítics indicaria que la covid és "una malaltia més i no la malaltia". Tot i això, no ha concretat sí aquest és un llindar per reobrir l'oci nocturn i ha insistit que, ara per ara, l'objectiu és assegurar la tornada a l'escola i a la universitat. Per últim, ha concretat que ja han demanat al Ministeri de Sanitat que estudiï la possibilitat d'establir el passaport covid per accedir a establiments o esdeveniments. Ha dit però que ha de ser una estratègia estatal, ja que quan algunes comunitats ho han demanat pel seu compte la justícia ho ha aturat.