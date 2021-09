La millora de la situació epidèmica a Catalunya ha permès que baixar de la barrera dels 300 pacients per covid a les UCI, mentre que la població immunitzada ja arriba al 73,4%, comptant els vacunats i aquells que han passat la malaltia en l’últim mig any. Pocs dies abans de l’inici del curs escolar i prop de l’inici de la tardor, ahir hi havia 887 pacients hospitalitzats per covid, 51 menys que dimarts, dels quals 297 estaven a l’UCI, 19 menys que la vigília.

En les 24 hores precedents es van notificar 44 morts, però la majoria corresponien a dies anteriors que encara no havien estat comunicats, ja que la mortalitat segueix caient, amb una mitjana de 10 òbits diaris, el nombre més baix des del 12 de juliol.

El risc de rebrot (EPG) era ahir de 101 punts, fregant ja el llindar de 100 que indica el risc alt, i el mateix nivell de risc que hi havia el 18 de juny, quan va començar a pujar la cinquena onada.

Quant a la vacunació, l’objectiu era aconseguir el 70% de la població al final de l’estiu i Catalunya aconseguirà aquest percentatge en les properes hores, perquè l’última xifra, actualitzada amb les dades de dimarts, ja és del 69,3%. Però la immunitat real és més elevada, ja que a aquests vacunats caldria sumar les 338.931 persones que han patit la covid en els últims 6 mesos -període en el qual es considera que es conserven els anticossos-, de manera que en total «el 73,4% de la població està immunitzada, de forma natural o induïda».

Així ho va explicar ahir en roda de premsa la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, que va comparèixer juntament amb el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz. La cobertura és elevada comparada amb altres racons d’Europa, però Catalunya té 1,3 milions de vacunes esperant en la nevera. Si bé les segones dosis s’estan administrant, queda entorn del milió de persones que encara no s’han posat la primera i als quals «els costa venir» als centres de vacunació, sobretot entre els menors de 40 anys, va admetre Cabezas. Per això, va fer una crida a immunitzar-se: «Setembre és el mes ideal per vacunar-se», va remarcar la doctora, que va emfatitzar que és fonamental «encarar la tardor amb la màxima normalitat». En aquesta línia, va insistir que és clau que a l’octubre el sistema assistencial no estigui «col·lapsat» per la covid i pugui recuperar tota l’activitat d’altres patologies (encara hi ha una mesura de 5.500 visites diàries als CAP relacionades amb el coronavirus).

Cabezas va estimar que uns dos terços dels alumnes de 12 a 19 anys tornaran a classe ja amb la pauta completa (el percentatge era ahir del 53%). En l’esforç de captar als més joves, Salut segueix estudiant incentius en activitats d’oci i culturals, i desplega nombrosos punts de vacunació, amb cita o sense, també als campus universitaris. Quant a la tercera dosi, Cabezas va indicar que, si ho valida el Consell Interterritorial de Salut, seria de moment solament per a pacients amb una situació de greu immunosupressió i que, a Catalunya, les destinatàries serien entorn de 15.000 persones.