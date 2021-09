Quan falta un trimestre perquè acabi l’any, Catalunya ja ha registrat aquest 2021 un total de 189 agressions homòfobes, les mateixes que es van produir en tot el 2020, segons xifres de l’Observatori contra l’Homofòbia. Entre aquestes agressions homòfobes s’inclouen incidències, insults, males praxis o agressions pròpiament dites, segons va explicar el president de l’observatori, Eugeni Rodríguez.

Igualar ara mateix el nombre d’agressions homòfobes produïdes el 2020 és preocupant. És veritat que l’any passat hi va haver un confinament de dos mesos i mig, però l’Observatori contra l’Homofòbia ja va alertar en el seu moment que el tancament domiciliari havia disparat les incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya. L’any passat aquestes van créixer un 20% respecte al 2019. Es preveu que aquest any finalitzi amb encara més agressions homòfobes que l’anterior, sobretot tenint en compte l’augment de les agressions contra el col·lectiu LGTBI en els últims mesos. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va avisar ahir que hi ha grups que surten a «caçar» homosexuals a Catalunya.

En tot cas, hi ha hagut moltes més agressions homòfobes i les denunciades són només la punta de l’iceberg, segons les entitats. La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) va denunciar al juny, amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que més de la meitat (55%) dels delictes d’odi que es comentin contra el col·lectiu LGTBI no es denuncien.

Per part seva, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que l’executiu actualitzarà el Pla contra els delictes d’odi davant l’escalada d’agressions homòfobes. Sánchez, que va convocar una reunió d’urgència per tractar aquest assumpte divendres que ve, va assegurar que s’actualitzarà l’estratègia per frenar aquest tipus d’actes i s’adoptaran els «canvis pertinents perquè aquells grups que volen tornar l’odi als carrers d’Espanya no puguin aconseguir-ho».

«No hi haurà una altra vegada armaris. El que sí que hi haurà i hi ha és un Govern compromès amb la diversitat i que posarà tots els mitjans per evitar els delictes d’odi», va sentenciar Sánchez en una reunió amb els grups parlamentaris del PSOE al Congrés i al Senat.

Sánchez va recordar que segons un estudi publicat la setmana passada, el 91% dels espanyols afirma que no tindrien cap problema en què un familiar es declarés obertament homosexual. «Això és Espanya. El país més tolerant amb la diferència i el més exigent amb la igualtat», va destacar el president de Govern. No obstant això , va recordar que segons l’últim informe de l’Oficina Nacional de lluita contra els delictes d’odi, després del racisme, la xenofòbia i els motius d’ideologia política, els delictes per orientació sexuals són els més comuns.

Declaració rectificada

Per altra banda, el Ministeri d’Interior va comunicar que el jove que va denunciar haver patit una agressió al barri de Malasaña ha decidit «rectificar la seva declaració inicial» i ha assegurat que les lesions van ser «consentides». Segons fonts del departament, aquest pas, que suposa rectificar la seva primera versió, no suposarà la interrupció la investigació i el procediment judicial.

Elena: «Hi ha indicis de grups que queden per sortir a caçar homosexuals» El conseller diu que estan «instal·lats en l’odi i alimentats per una cultura de l’odi a la diferència» El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va dir ahir que «hi ha indicis» de l’existència a Catalunya «grups de gent que queden per sortir a caçar» persones homosexuals. En una entrevista a RAC1, el conseller va explicar que aquests grups, que no va voler qualificar d’organitzats, estan «instal·lats en l’odi i alimentats per una cultura de l’odi a la diferència». Elena va atribuir la seva existència a «un cert component social d’una certa permissivitat, un cert aval en el menyspreu a la diferència, que ajuda i anima a determinats col·lectius a fer un pas més». Davant aquesta situació «extremadament greu», el conseller va explicar que la policia catalana és «implacable». Segons fonts policials, aquests grups no tenen un lideratge clar, uns objectius definits ni una estratègia predeterminada; poden ser amics i coneguts que queden per anar de festa o alguna altra activitat i aprofiten l’ocasió per agredir o vexar membres del col·lectiu LGTBI que es troben pel carrer. El conseller va dir que les persones homosexuals «no han de tenir por» perquè «la por és la victòria d’aquesta gent» i va demanar que es comportin amb normalitat perquè «al final acabaran guanyant i tindran els Mossos al seu costat». Va recordar que els Mossos disposen d’un grup de quinze persones especialitzades en delictes d’odi.