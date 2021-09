El curs escolar 2021-22 arrencarà el proper 13 de setembre per 1.561.627 alumnes catalans, als quals la conselleria d’Educació garanteix que es mantindran les escoles obertes i la màxima presencialitat, en el que és el tercer curs sota la pandèmia.

Així ho va indicar el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, en presentar ahir les novetats per al proper curs escolar, on va recordar que els alumnes d’institut vacunats amb pauta completa no hauran de confinar-se en cas de ser contacte d’un alumne positiu de covid-19. Sobre els alumnes menors de 12 anys, va afirmar que «quan tinguin la pauta completa de vacunació, tampoc no farà falta que es confinin», i ha animat les famílies a vacunar els seus fills.

«Ho tenim tot a punt per arrencar un curs 100 per 100 presencial en totes les etapes», i on «amb els aprenentatges del curs passat, mantindrem les escoles obertes» ja que els beneficis són «molts més grans a tancar-les» i per a això «ens basarem en la prudència», va indicar el conseller malgrat reconèixer que «tindrem grups confinats» perquè l’escola «és el reflex de la societat».

Sense voler estendre’s en les mesures sanitàries que s’han pres per a aquest curs per la pandèmia, el conseller va recordar que es permetrà la interacció entre diversos grups bombolla, amb mascareta, que al pati els membres del mateix grup bombolla podran estar sense mascareta i que les famílies podran accedir al centre amb mesures de seguretat i recomanació que estiguin vacunats.

Per al curs 2021-22, els alumnes han disminuït en totes les etapes respecte al curs passat, per la qual cosa hi haurà 6.151 menys en educació infantil, 9.579 menys en primària i 3.820 menys en ESO, on disminueixen per primera vegada, mentre que es manté l’alumnat de batxillerat respecte al curs passat. Per a aquest curs, la Generalitat manté els 8.200 reforços extres que es van incorporar al sistema el curs passat i que s’incrementa la plantilla amb 1.200 noves places, de les quals 864 són per a docents.

Respecte a la Formació Professional (FP), que aquest any ha desbordat les previsions de la conselleria en augmentar la demanda en gairebé un 25% respecte a cursos anteriors en el procés de preinscripció, el conseller va afirmar que l’increment és «una bona notícia» i que «hem donat una resposta excepcional a una demanda excepcional».

Per fer front a l’augment de la demanda i que «cap alumne d’FP de grau mitjà es quedi sense plaça» atès que és una etapa «formativa clau» en la qual es «garanteix l’equitat», la conselleria ha obert fins al dia 10 un procés de preinscripció amb 6.539 places corresponents a 68 nous grups de grau mitjà, sobretot en les especialitats de Cures Auxiliars d’Infermeria (d’1 any de durada) i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, les més demandades. A l’augment de grups per fer front a la demanda de places de grau mitjà d’FP, el conseller va unir l’oferta de places telemàtiques de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per la qual cosa va afirmar que «cap alumne es quedarà sense plaça».

En el cas de la demanda d’FP de grau superior, va emplaçar a veure les dades de matriculació definitives atès que «molts alumnes decideixen finalment iniciar estudis universitaris si entren al grau que els interessa». Malgrat afirmar que l’augment de demanda procedeix d’alumnes de més de 20 anys i que es pot deure a la crisi econòmica derivada de la pandèmia, per la qual cosa potser no es consolidi, el conseller va anunciar que per al curs 2022-23 el procés de preinscripció i matrícula d’FP s’avançaran amb la finalitat d’«adaptar l’oferta i la demanda de places a les necessitats del mercat laboral».

Respecte als concursos d’oposició, el conseller va indicar que en aquest curs es convocaran 4.377 places educatives i que el percentatge actual d’interinitat és del 24%.