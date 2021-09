Un nen de 4 anys veí de Vila-sana (Pla d'Urgell) va quedar en estat crític dimecres després de gairebé ofegar-se a la piscina municipal del Palau d'Anglesola. Segons avança 'Segre' i confirmat l'ACN, participava al casal d'estiu i els fets van passar cap a tres quarts d'una. Una monitora va veure el menor enfonsat com si estigués bussejant, però aleshores es va adonar que no es movia i ràpidament es va dirigir a la piscina amb el socorrista per treure'l.

Segons l'alcalde Francesc Balcells, la ràpida intervenció del socorrista va ser "clau" per poder salvar la vida del petit i va estar uns vint minuts reanimant-lo fins que van arribar els serveis d'Emergències. El nen va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Ebron de Barcelona amb helicòpter.