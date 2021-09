La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar ahir que el Govern espanyol suspèn la inversió de 1.700 milions d’euros prevista pel projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat. Segons la ministra, la decisió s’ha pres després de constatar que el projecte no té el suport de la Generalitat de Catalunya. «El pacte s’ha trencat per una pèrdua de confiança manifesta», va dir la ministra. Segons ella, és «impossible arribar a bon terme» amb una inversió d’aquesta envergadura «sense un suport nítid i sense fissures per part de la Generalitat». «Els grans projectes requereixen grans consensos», va dir, lamentant que es perd «una gran oportunitat».

En una roda de premsa convocada d’urgència ahir a la tarda, Sánchez va criticar els posicionaments públics del Govern d’ençà que el 2 d’agost van acordar l’ampliació de l’aeroport. Segons la ministra, aquests posicionaments «han canviat» des que divendres va transcendir públicament el contingut del DORA (Document d’Ordenació i Regulació Aeroportuària) 2022-2026.

Després que es fes públic que les inversions al Prat preveien la invasió de l’espai natural de la Ricarda –inclòs a la Xarxa Natura 2000, el Govern va advertir que no toleraria la «destrucció» de l’espai i alguns membres d’ERC valoraven assistir a la manifestació contrària a l’ampliació de l’aeroport del proper 19 de setembre. Unes afirmacions que la ministra ha lamentat, tot afirmant que l’executiu català «no té una decisió madura» sobre l’aeroport. «Confesso que les declaracions dels darrers dies ens han sorprès moltíssim», va dir.

La ministra va assegurar que el govern espanyol «vol que Catalunya torni a ser el motor econòmic d’Espanya», i va culpar la Generalitat d’impedir-ho: «No imposarem l’ampliació de l’aeroport perquè la Generalitat no ho fa possible». «Un aeroport ha d’estar al servei del territori en què s’ubica, per millorar la mobilitat de la gent i de les empreses, i per generar riquesa, però per aconseguir l’èxit cal el suport de les institucions públiques», va afegir. Al mateix temps, Sánchez va defensar que el projecte de l’ampliació de l’aeroport i de la inversió de 1.700 euros pretenien convertir el Prat en un gran hub intercontinental i evitar la «saturació» de la infraestructura. Segons el projecte recollit al DORA, l’expansió de l’aeroport seria una realitat el 2029 amb l’ampliació dels camps de vol, mentre que el 2030 culminaria l’ampliació de la T1 i la construcció de la nova terminal satèl·lit. Per al període 22-26, es preveia una inversió inicial de 365 MEUR.

La ministra va admetre que, com explicita el DORA, la intenció era allargar la tercera pista en direcció a la Ricarda, però ha assegurat que les mesures compensatòries previstes ampliarien la zona protegida del delta del Llobregat i complirien «escrupolosament» les exigències europees per restaurar els hàbitats naturals.

Aragonès acusa de «xantatge»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va acusar el govern espanyol de «xantatge». En un fil de Twitter va indicar que la decisió del govern espanyol ha permès comprovar que tant l’executiu de Pedro Sánchez com Aena «només estaven disposats a fer l’ampliació si era com ells han pretès, des d’un principi, destrossant un espai natural protegit i sense escoltar ni el territori ni el Govern de la Generalitat». A parer d’Aragonès també ha quedat palès «el que se sospitava des del primer minut», que «mai» han tingut la voluntat d’invertir a Catalunya ni de fer de l’aeroport del Prat un hub internacional.