En Comú Podem proposarà en la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat un nou sistema de finançament amb una hisenda pròpia i que Catalunya sigui reconeguda políticament com a nació, però no plantejarà celebrar un referèndum d’autodeterminació pactat. Així ho va exposar la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, durant la conferència «Catalunya, un futur per construir», ahir al Museu d’Història de Barcelona. «Fa massa temps que la grandiloqüència ha servit d’excusa per donar l’esquena a les realitats que ens envolten», va dir Albiach. El punt de partida dels comuns, que també passa per la reforma del delicte de sedició i per la transferència de competències en habitatge, infraestructures ferroviàries, energia, acolliment i gestió de ports i aeroports, implica la celebració d’una consulta, però no d’autodeterminació, sinó per confirmar l’acord sorgit de la taula de diàleg.