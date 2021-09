El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que la taula de diàleg amb el Govern se celebrarà el 15 o 16 de setembre i ha insistit que «el natural» és que el president del Govern, Pedro Sánchez, hi assisteixi, una cosa sobre la qual l’Executiu central encara no s’ha pronunciat.

Aragonès ha demanat la "màxima força i unitat" per a la taula de diàleg i ha emplaçat els escèptics amb l'espai de negociació a concretar la seva alternativa. "Fins que no ho facin, només hi ha una proposta a curt termini", ha dit, a 'Catalunya Ràdio'. I ha admès que hi ha un "escepticisme lògic" pel "comportament" de l'Estat espanyol els darrers anys, però ha cridat a confiar en la força i potencial del país. D'altra banda, ha admès que "la maniobra" que ha fet l'executiu de Pedro Sánchez amb la retirada de la inversió a l'aeroport del Prat "no és innòcua" en les relacions. Amb tot, ha reivindicat l'espai i ha reclamat "claredat estratègica i no quedar-se enfangats en el dia a dia".

Així, mentre creu que la retirada d'inversió no afectarà a la taula, sí que ha admès que la confiança en la gestió de les infraestructures està "molt minvada". Aragonès ha celebrat que ara tindran el govern espanyol "assegut a la taula" després d'haver negat "sistemàticament" les sortides democràtiques. I ha reiterat que en aquest espai no es va a parlar d'infraestructures, "ni de rodalies, ni de l'aeroport", ja que per això ja hi ha altres espais, com la Comissió Bilateral.

D'altra banda, ha demanat "enfortir la unitat de l'independentisme" que necessita "una estratègia molt més compartida". "Si algú creu que davant l'oportunitat de discutir, hi hem de renunciar, que em diguin quina és l'alternativa a curt termini", ha dit, davant l'escepticisme en aquest espai que hi ha en el si de Junts, i també a la CUP. "Si algú creu que hi ha una via alternativa, que l'expliqui i la concreti, però que la concreti de veritat", ha afegit.

"No em sorprendria que hi hagués alguna cosa, d'ara fins a la setmana que ve, que intentés posar pressió", ha afegit Aragonès, que creu que la taula ha tingut "enemics des del primer moment" de "poders de l'estat que han intentat rebentar-ho".

El Govern decidirà dimarts els membres de la delegació catalana a la taula de diàleg, que serà entre dijous i divendres

Aragonès ha confirmat que la taula de diàleg se celebrarà entre dijous i divendres de la setmana que ve a Barcelona. També ha explicat que els membres de la delegació catalana que hi aniran es decidiran en la reunió del consell executiu de dimarts. El cap del Govern ha reclamat "màxima institucionalitat" en la represa de l'espai de negociació i ha dit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hi ha de ser. "Estic convençut que totes les parts estan a l'altura de la importància política i del que significa; compto que hi haurà màxima implicació", ha dit.