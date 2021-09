El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest divendres una "aliança entre institucions, partits, societat civil i ciutadania", tant independentistes com no independentistes, per "fer inevitable un referèndum" que considera "irrenunciable" per resoldre el conflicte català.

Així s'ha expressat Aragonès en el seu primer missatge institucional com a president amb motiu de la Diada de l'11 de setembre, que ha pronunciat no al Palau de la Generalitat, com és tradició, sinó al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Aragonès ha volgut iniciar la seva intervenció amb un "sentit record" per a totes les víctimes de la Covid i ha tingut paraules de "reconeixement" cap als professionals sanitaris, de residències i altres servidors públics davant de la pandèmia.

El gruix del seu discurs, no obstant això, ha pivotat al voltant de la qüestió nacional, a un dia que l'independentisme torni als carrers amb la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona convocada per l'ANC, a la qual tenen previst assistir Aragonès i la majoria dels seus consellers.

Davant de les veus independentistes -com la de JxCat o la CUP- que mostren obertament el seu escepticisme cap a la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern central, Aragonès ha volgut posar-la en valor.

"Catalunya està a les portes de fer una cosa que no havia aconseguit mai abans: obrir una negociació amb l'Estat"

"Catalunya està a les portes de fer una cosa que no havia aconseguit mai abans: obrir una negociació amb l'Estat, de govern a govern, per abordar com resolem el conflicte. I ho fem amb el compromís de les dues parts que el resultat d'aquesta negociació compti amb l'aval de la ciutadania de Catalunya a través d'una votació", ha destacat.

Per aquest motiu, segons el president, l'independentisme ha d'"afrontar la negociació amb tota l'ambició, amb tota la fermesa" i "confiança" en la seva capacitat per aconseguir els seus objectius.

"Per això l'hem d'afrontar unint esforços, construint confiances dins i fora de Catalunya, davant un procés ple d'obstacles que necessitarà temps, unitat i perseverança", ha remarcat.

L'"ampli consens polític i social" a favor de la "fi de la repressió i d'un referèndum", segons Aragonès, "ha de traduir-se, novament, en una aliança entre institucions, partits, societat civil i ciutadania per recuperar conjuntament la iniciativa".

Aragonès, que a la taula de diàleg reclamarà amnistia i autodeterminació, vol "fer inevitable un referèndum", que defineix com un compromís democràtic "irrenunciable", i promet "no descansar fins a fer-ho realitat".

"Defensarem el referèndum perquè és la proposta més inclusiva per resoldre conflictes com el que vivim, com ha fet i com tornarà a fer Escòcia",

"Defensarem el referèndum perquè és la proposta més inclusiva per resoldre conflictes com el que vivim, com ha fet i com tornarà a fer Escòcia", ha assenyalat.

Dirigint-se als catalans no independentistes, ha assegurat que també defensen "un plantejament polític legítim, que representa a una part important de la ciutadania que cal escoltar i tenir en compte".

"Amb tots vosaltres, estic segur que podem coincidir que la millor manera de dibuixar un futur compartit és posar les bases perquè totes les propostes es puguin dur a terme si compten amb l'aval de la majoria de la ciutadania", ha afirmat.

Segons Aragonès, "cap projecte de futur es pot basar en la imposició per sobre de la majoria", per la qual cosa el referèndum és "la solució que ens inclou a tots, la que no obliga a ningú a renunciar a defensar els seus ideals".

El president ha advertit al Govern de Pedro Sánchez que els indults als presos del procés "no han aturat, ni des de lluny, una repressió que continua limitant els seus drets, que no resol la situació de l'exili i que no ofereix una sortida a totes les persones represaliadas".

En paral·lel, també ha reclamat la gestió dels fons europeus i s'ha compromès a impulsar una transformació social, econòmica, feminista i enfront del canvi climàtic.

Aragonès afrontarà aquest dissabte la seva primera Diada com a president, en vigílies de la reactivació de la taula de diàleg i en ple debat en l'independentisme sobre la utilitat d'una negociació que ara mateix només defensa ERC.